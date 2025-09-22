Ishandra se convierte en la nueva concursante de 'Lo sabe, no lo sabe'

Xuso Jones se desplaza hasta un centro comercial de Madrid en busca de algún transeúnte que le sorprenda lo suficiente como para convertirle en el siguiente concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' y hacerle ganar mucho dinerito por responder unas preguntas a través de otras personas.

La nueva elegida del presentador es Ishandra, una administrativa de 33 años que nada más ver a Xuso Jones su emoción ha crecido por momentos. Es una auténtica fan del programa y no le ha faltado ni un solo segundo en aceptar participar en el concurso.

Xuso Jones pregunta a Ishandra en que se gastaría 40.000 0 50.000 euros

La concursante llevaba una buena racha hasta que en una de ellas no ha conseguido mantenerla, sin embargo, las cartas de Xuso Jones han permitido que la concursante no pierda el premio. Tras esto, el presentador e Ishandra daban un paseo en busca de una nueva persona que respondiera a la pregunta cuando Xuso ha aprovechado para preguntarla en qué se gastaría el dinero del premio.

El presentador comenzaba la pregunta recordándola que lleva acumulados nada más y nada menos que 1.000 euros, a lo que ella respond�ía muy entusiasmada: "¡Es verdad!". Sobre en qué gastaría su premio Xuso le ha hecho la gran pregunta: "Ishandra tienes que pensar en qué gastarías el dinero si fuesen 40.000 o 50.000 euros"; ella sin dudarlo responde que "me compraría una casa, seguro. Bueno la entrada, y si me la da el banco también", asegura entre risas.