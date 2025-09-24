Isabel es barrendera desde hace 6 años. Así opina sobre el comportamiento de la ciudadanía con las calles

En 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones recoge el testimonio de diferentes concursantes con los que se profundiza en distintas realidades que conviven en la sociedad española. Si hace unos días una joven habló de lo complicado que es compaginar los estudios con un trabajo, ahora una barrendera ha explicado la cruel realidad con la que tienen que trabajar las personas que cuidan de nuestras calles.

Isabel ha sido sorprendida por Xuso Jones cuando caminaba por Alcorcón. Tras luchar por un cuantioso premio con el que pudiese hacer un viaje a Estados Unidos, la concursante ha decidido plantarse con 1.000 euros que tenía acumulador. "Me pego las vacaciones que acabo de pasar", señala.

¿Es la gente cívica y respetuosa con las calles?

Antes de acabar su trayectoria por el concurso de Cuatro, Isabel ha explicado que lleva trabajando como barrendera de la zona Fuencarral - El Pardo desde hace 6 años. Xuso Jones se ha interesado por saber qué hay detrás de este trabajo que realizan miles de personas al día y que es esencial para mantener el orden público. "Muy importante vuestra labor de mantener las ciudades y los espacios limpios", le decía.

Ahora bien, ¿cree Isabel que hay civismo hoy en día? "Hay gente que sí, mucha gente que es súper correcta. Otras personas bajan con la basura y la sueltan en una papelera, en un alcorque de un árbol y cosas así", aclara.

Isabel asegur además que muchas veces no dan "a basto" a "barrer las calles". "Tenemos que andar recogiendo bolsas de basura o ves los contenedores y ahí dejan los cartones y todo lo que me encuentro", agrega. Por regla genteral, cree a pesar de ello que la gente es repestuosa pero "hay veces" en las que más de una persona le "complica" el trabajo.