Xuso Jones no ha dado crédito con uno de los sobres que debía abrir Sara

La expresión asturiana que ha dejado alucinado a Xuso Jones en 'Lo sabe, no lo sabe': "Me parece fascinante"

Compartir







Sara tiene 36 años y ha podido hacer historia en 'Lo sabe, no lo sabe'. El motivo de su soñado éxito ha sido uno de los sobres que Xuso Jones le ofrecía en un centro comercial de Leganés.

La joven había acumulado 400 euros, y tenía que decidir si quería o no seguir adelante con el concurso. "Tienes que decidir si seguimos con una ultima pregunta multiplicadora o si te quedas con esos 400 euros", le explicaba Xuso Jones, que ya ha repartido algún que otro cuantioso premio en el programa de Cuatro.

Sara estaba nerviosa, pero reconocía que era una buena oportunidad seguir adelante con el concurso, porque su intención era irse de viaje y con 400 euros apenas le iba a dar para sufragar una tercera parte del mismo."Con esto no me voy casi de viaje", aclaraba.

Así que Xuso Jones le ofrecía los tres sobres que tenía en su mano y que Sara debía elegir. Después de quedarse con el del medio, Xuso decidía abrir los otros dos restantes para saber su contenido. "Ay, que me acabo de quedar loco", avisaba el presentador a la concursante.

El premio que ha conseguido finalmente Sara

"No pasa nada", señalaba Sara antes de saber el desorbitado premio al que podría haber optado. "Acabamos de dejar pasar un x41", decía Xuso Jones con mucha emoción. La concursante se podría haber llevado nada más y nada menos que 16.400 euros, aunque al final ha podido conseguir 800 euros, ya que en su sobre escogido aparecía un 'x2'. ¿Se los llevará?

Después de buscar a una viandante que ha acertado la pregunta de cuál es el origen histórico de la palabra 'lesbiana' -se debe a su relación con la isla de Lesbos, en Grecia-, Sara se ha conseguido llevar esos 800 euros.