Xuso Jones no se esperaba la historia de cómo conoció su concursante a su marido y la califica "de película"

La increíble historia de amor de dos concursantes con sus respectivos maridos: "Son primos segundos nuestros"

Compartir







Xuso Jones y el equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' se plantan en León para conocer a su primera concursante. Tras preguntar a sus habitantes cuáles son sus tapas favoritas, entre las que no podía faltar la cecina, el presentador se topa con Laura. Una vez la concursante falla la primera pregunta pero consigue un 'Xusoker' que le permite continuar con su participación, Xuso Jones le hace preguntas para que la audiencia y él puedan conocerla más de cerca. Sin embargo, hay un dato que llama especialmente la atención: Cómo se conocieron ella y su marido. ¡No te lo pierdas!

La historia "de película" Laura y su marido

Laura es administrativa en la universidad de León y su estado civil es casada desde hace 9 años. A su marido, con quien ha tenido a sus pequeñas Julia y Lucía, lo conoció en su clínica pues él es fisioterapeuta. "¡Uy! ¿Fuiste a que te colocara un musculito y ahí surgió?", pregunta un curioso Xuso Jones. Al escuchar una respuesta afirmativa, el presentador exclama: "¡Uy! ¡Espérate!".

No obstante, la concursante aclara: "No, allí no pero casi, casi". "Eso es muy de película", señala Xuso Jones. Al querer conocer más datos, Xuso Jones le pide que confiese si fue capaz de ir sin ningún síntoma solo para que le tratase, a lo que ella responde: "No, no. Me cogió el teléfono para ver qué tal estaba. Muy buen fisio, muy preocupado".