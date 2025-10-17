Xuso Jones le pregunta a su primer concursante por qué hace ese contenido tan original en redes sociales y se sorprende con su solidario motivo

En Valencia, primer destino del programa de 'Lo sabe, no lo sabe', Xuso Jones se topa con un hombre que está haciendo directo con su móvil. Él es Omar, un tiktoker "en proceso" cuyo contenido se basa en "buscar parejas": "Estoy liando una que flipas. Estoy haciendo que gente se conozca por Tik Tok".

En el programa no buscan una relación, pero sí un primer concursante que se atreva a jugar y ganar un premio de hasta 50.000 euros. En el chat del directo le dicen que ni se lo piense cuando el presentador le ofrece participar en el concurso. "¿Hay que ir a Madrid o es aquí mismo?", una pregunta que desata la carcajada en el equipo. Al descubrir que puede concursar aquí y ahora, su respuesta es clara: "Aquí hemos venido a ganar". Eso sí, antes se despide de sus seguidores: "Gente, chapo el directo y cuando lo suban, lo subo".

La razón por la que empezó a hacer contenido

Omar ya subía videos a redes sociales, pero hubo uno que llamó la atención de su audiencia pues en él criticaba el abuso de los filtros por parte de algunas personas: "Tuvo muy buena aceptación".

En otro criticó las aplicaciones para encontrar pareja, en el que él y sus seguidores compartían la idea de que cada vez están más obsoletas. Esto le hizo pensar: "Quizás las mismas redes sociales que han servido para separarnos y para unirnos, pueden servir un poco para reconectar, para proponer eventos y que la gente vuelva a interactuar en persona".

Al final, el objetivo es "propiciar encuentros principalmente entre personas solteras, pero también quiero llegar más allá al tema de la soledad no deseada, que es un problema muy serio en España, para revertirlo de alguna manera", señala.