Xuso Jones se desplaza hasta Valencia junto a su equipo de 'Lo sabe, no lo sabe' para buscar a un nuevo transeúnte que le sorprenda y convertirle así en el nuevo concursante. A través de varias preguntas, el elegido o elegida buscará a personas por la calle para que respondan; en unas ocasiones la respuesta deben saberla y en otras no. De esta manera, el concursante podrá ganar mucho dinerillo.

Por las calles de Valencia, Xuso se encontraba con una joven que le sonreía. En este momento, el presentador no dudaba en acercarse a ella, la cual comentaba que "os veo todos los días". Xuso le ha preguntado si era valenciana, a lo que ella le ha comentado que es de Aragón, pero que "vivo aquí desde hace nueve años".

Tras esto, Palmira, la joven de 29 años se convertía en la concursante del nuevo programa. Después de varias preguntas y habiendo conseguido 600 euros, Xuso Jones aprovechaba para descubrir un poco más sobre la participante. Momentos previos a acercarse al pleno de 1.000 euros y poder multiplicarlo hasta por 50; el presentador quiere saber en qué gastaría el dinero.

Xuso Jones reacciona al nombre de la futura empresa de Palmira: "¡Me encanta!"

"Mi principal motivación en esta vida es abrirme una tienda de zapato barefoot sostenible. Esta nueva línea de calzado se basa en que los pies tienen que estar sanos y felices, y para eso no tienen que ir presionados, con punteras; sino que tienen que ir anchos y permitir la movilidad de los dedos al 100%. Mis hijos y yo lo llevamos, y me gustaría que la gente fuera concienciándose. Son muchos los que lo llevan pero falta generalizarlo a todo el mundo y que todos tengamos una espalda sana y pies felices".

Por si fuera poco, la concursante tiene pensado hasta el nombre que le pondría a su tienda: "Se llamaría Piezqueñines", a lo que el presentador responde lo mucho que le gusta: "¡Me encanta! Que todo el mundo se quede con ello porque ojalá algún día sea una empresa internacional. Vamos a por ello Palmira, a por ese sueño".