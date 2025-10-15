Xuso Jones no se había dado cuenta de qué significa la 'K' del K-pop hasta que conoce a su siguiente concursante en Valencia

Xuso Jones se encuentra en Valencia en busca de un nuevo concursante de 'Lo sabe, no lo sabe' cuando se topa con una joven que baila frente a su móvil. Al ponerse detrás de ella, esta se asusta. Sin embargo, el presentador le pide que continúe para poder seguirle el ritmo: “Me incorporo. Yo le añado mis cositas”.

Al finalizar su actuación, la joven le confiesa que se graba bailando desde que está aprendiendo a bailar K-pop. Cuando Xuso Jones le pregunta qué es este término, ella le contesta: “¿Cómo no lo vas a saber? ¿No has oído hablar de BTS, Blackpink, Stray Kids? Es música pop coreana”.

El presentador no puede ocultar su sorpresa, pero no por la definición del género, si no por el dato que acaba de descubrir: “Ah, que la ‘K’ viene de Corea. Me acabo de enterar. Acabo de analizarlo y me acabo de dar cuenta”. Tras este breve inciso, Xuso Jones le pregunta por su nombre y le hace una propuesta difícil de rechazar después de que ésta le asegurase que va "sobrada" de salero: "Nosotros hacemos un concurso donde repartimos dinerito y donde nos gusta sobre todo la alegría y la emoción. ¿Te vienes con nosotros ahora por este parque maravilloso a concursar y te llevas un dinerito a casa?". Sin dudar ni un segundo, Laura detiene su práctica y acepta participar en 'Lo sabe, no lo sabe'