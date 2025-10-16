Compartir







Xuso Jones se recorría las calles de la ciudad de Madrid para encontrar un concursante para 'Lo sabe, no lo sabe' y una mujer se le acercaba, junto a su hija, para decirle algo al presentador: "Soy fan tuya, veo el programa todos los días".

"¿Qué os parece si os venís los dos conmigo a concursar?", les proponía Xuso Jones y así, Ana y Teresa de 19 y 65 años se convertían en dos de las concursantes de la tarde. Y así empezaban a buscar gente por la calle para que contestaran para ellas preguntas, teniendo que saberlo o no para ir consiguiendo dinero.

Mientras tanto, Teresa le contaba a Xuso Jones más sobre ella: "Estoy en el paro, como prejubilada, tengo 65 años recién cumplidos y hasta los 67 años no me puedo jubilar. Estuve muchos años trabajando en un laboratorio, después en una residencia de ancianos y también en un instituto". Su hija Ana explicaba que ella es logopeda y confirmaba que sus padres son muy fans de 'Lo sabe, no lo sabe': "Yo no te puedo ver porque trabajo por las tardes, pero ellos son muy fans".

Madre e hija conseguían llevarse 2.000 euros con las respuestas de las personas que elegían por la calle, lo que celebraban por todo lo alto con el presentador, que decía algo cuando se tenía que despedir de ellas y del buen rato vivido durante el programa: "Yo me voy con ellas a tomarme algo, un descansito".