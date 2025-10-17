La madre de Antonia es una fiel seguidora de 'Lo sabe, no lo sabe': Su historia ilusiona al presentador del programa

El último destino de 'Lo sabe, no lo sabe' es Cádiz. Hasta allí se ha desplazado el equipo, donde han conocido a Antonia. La risueña gaditana no ha dudado ni por un segundo en participar en el concurso por un motivo: Su madre es una fiel seguidora del programa.

Tanto es así que, después de que "la vitorera de Cádiz" acertase la segunda pregunta, Xuso Jones señalase el "arte" que tiene la gente en esta ciudad y una persona interrumpiese la grabación para decirle que le ven diariamente, la propia concursante le hace una confesión sobre su madre.

"Aquí te ven mucho porque el concurso este ayuda mucho a las personas mayores, por lo menos a mi madre", le apunta Antonia. De hecho, cada vez que se acaba su madre le pregunta, por lo que ha llegado a decirle: "¿Qué quieres? Como no te lo grabe... Está todo el día preguntándome por lo mismo".

"Qué bonica, por favor", se ilusiona Xuso Jones. "Para eso hacemos este concurso, para que la gente en casa se entretenga y se evada de esos problemas que tenemos todos en el día a día, salgas de eso un ratito y te eches unas risas mientras ves a la gente cómo se lleva dinerito a sus casa", señala el presentador antes de proseguir con la tercera pregunta.