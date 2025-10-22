Del "Gobierno de la corrupción para rato" de Yolanda Díaz a otros lapsus históricos

Ese "gobierno de corrupción para rato" de Yolanda Díaz hoy ha seguido coleando.

Hacemos un repaso por otros gazapos míticos de nuestros políticos.

Compartir







Ese "gobierno de corrupción" de Yolanda Díaz hoy ha seguido coleando. En la sesión de control al Gobierno todos llegaban preparados: para la defensa y para el ataque. Con una larga lista de lapsus y gazapos de los contrarios en el pasado. El lapsus ha sido tan sonado que la vicepresidenta ha creído que lo mejor era grabar un video para justificarse.

Hoy en el congreso Feijóo lo ha utilizado, pero Sánchez ya venia preparado. Y se han recordado los suyos. Que si Orwell, que si Sevilla... Y como la sesión de control al Gobierno se ha convertido en una hemeroteca de gazapos hemos querido recordar algunos.

Pedro Sánchez ya nos recordó hace tiempo que "en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta", a tono con el último gazapo de su vicepresidenta ahora. El PP también tiene a su Cospedal diciendo aquello de "hemos trabajado mucho para saquear a nuestro país". O ese Rajoy diciendo "lo que nosotros hemos hecho es engañar a la gente". Ya dijo Casado también que "la seña de identidad del PP era la corrupción".

Federico Trillo estaba de visita oficial en El Salvador, pero gritó su mítico ¡Viva Honduras!. O el eta es una gran nación de Rajoy.

Los hay más picantes como ese "acuerdo para follar" de Zapatero. O ese Pablo Iglesias con sus "mamadas" en vez de manadas.

Albert Rivera dijo aquello de "los hombres tenemos que luchar juntos contra las mujeres".

Abascal también tiene el suyo. El nos han "escribido" en redes.