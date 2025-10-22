El escándalo de las mamografías en Andalucía se enfanga

La comparación del nuevo consejero de Salud andaluz con los fallos para comprar entradas indigna a las víctimas.

Acusan a la Junta de borrar datos y el nuevo consejero se defiende: ha sido un fallo informático, no ha desaparecido nada

Compartir







Al nuevo consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, le reprochan falta de tacto cuando compara un fallo informático que impide comprar entradas para un concierto con el fallo informático que ha impedido a las mujeres andaluzas acceder a sus pruebas diagnósticas después del escándalo de los fallos en las mamografías.

El tema de las mamografías en Andalucía se está enfangando. La asociación AMAMA denunció que se habían borrado datos de las pruebas porque no estaban disponibles en la aplicación CLICSALUD. La Junta reconoció que los informes no estaban disponibles por una caída del sistema, pero que las pruebas estaban a salvo. En otro tuit confirmaron que las pruebas ya estaban disponibles.

Sanidad ha lamentado que la asociación Amama haya generado "alarma" a este respecto llevando incluso un escrito a la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide que se investigue la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas.

Con la silla vacía de Juanma Moreno arrancaba la comparecencia del hombre encargado de reconducir el escándalo del cribado del cáncer de mama. Ya con el presidente en su sitio, el Consejero de Sanidad se ha defendido de las acusaciones y ha pedido perdón, aunque ha dejado un recado: entre la pancarta y el paciente, nosotros siempre con el paciente, ha señalado, en referencia a la oposición. Y ha tendido la mano también a Amama.

PUEDE INTERESARTE Las claves del escándalo de las mamografías en Andalucía: qué van a hacer y qué hospitales están afectados

Sanz ha querido precisar que se dirige a Amama "desde el cariño", pero ha manifestado que no se puede confundir una "caída informática", que incluso la gran empresa Amazon tuvo el día anterior, con una "desaparición de pruebas" como denunciaba la citada asociación. Una "caída informática" que, según el consejero, "afectaba a las mamografías, pero también a la radiografía del pie".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

"¿Dónde está la desaparición de las pruebas si ya está reactivado el sistema y hay acceso a todas las pruebas?", ha planteado el consejero, apuntando que "esto es muy fácil, que las que denunciaban ayer y se fueron a Fiscalía, se metan en la información y ahora que está funcionando de nuevo el sistema, vean si está toda su documentación o no".

Ha querido dejar claro que, ante las acusaciones que se hicieron ayer, él tiene "que defender al sistema, porque, en ningún caso, se ha eliminado por parte del SAS ninguna prueba ni ninguna historia clínica y esa fue la denuncia que hizo una asociación en el día de ayer que, por cierto, al hacer la denuncia provoca una alarma social bestial".

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"No ha desaparecido nada", ha sentenciado el consejero, mostrando su preocupación por las "injurias y calumnias" que se han lanzado y por el hecho de que se estén "imputando delitos a funcionarios y a responsables públicos". Ante ello, según ha dicho, la respuesta que tiene que dar el Gobierno es "contundente".

El consejero ha explicado que la información clínica en Diraya "no se puede eliminar", salvo en procesos controlados de depuración histórica o por mandato legal y se respalda mediante copias de seguridad auditadas regularmente según las políticas internas del SAS. ha dicho que, según la Agencia Española de Protección de Datos y Registro del Expediente, el sistema Diraya, que es el que utiliza la Junta, "conserva registros de acceso durante al menos dos años y medio, incluyendo la identificación del usuario, fecha, hora y motivo de la cesión".

"Las historias clínicas deben conservarse de forma permanente, salvo partes que no sean esenciales, es decir, hojas de tratamiento u observaciones de procesos ya cerrados, que tienen que eliminarse en un plazo legal de cinco a quince años", ha señalado Sanz, quien ha insistido en mostrar su preocupación por que se haya hablado de "desaparición" de informes clínicos, como en la denuncia de Amama, sin aportar "pruebas".

Ha indicado que si hoy se introduce alguien en su petición de información, "verá que están todas las pruebas y todas las imágenes, y que no falta ninguna información".

"Yo tengo que alertar de que no se puede jugar con el sistema y no se puede dañar la credibilidad del sistema, porque si se daña la credibilidad del sistema, motiva una desconfianza en las mujeres, por ejemplo, a la hora de acceder al cribado de cáncer de mama, que salva muchas vidas", según el consejero.

Ha insistido en que "poner en riesgo la credibilidad de este sistema es muy grave cuando no se aportan pruebas y cuando hoy, a las 1.36 horas, está activado el sistema y, por tanto, accesible la información". Ha pedido "prudencia y serenidad, porque estamos poniendo en riesgo un sistema que salva vidas".

"Aunque se caiga el sistema no puede desaparecer nada"

"Aunque se caiga el sistema no puede desaparecer nada", ha recalcado el consejero, insistiendo en que "cómo se puede presentar una denuncia sin ninguna prueba y verlo en todos" y que se refiera a ello incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

"Ni se ha manipulado ni se destruido ninguna prueba", ha insistido Antonio Sanz. "Dar la cara siempre tiene sus posibles consecuencias, pero si es por la seguridad de los andaluces, yo siempre lo haré, sobre todo, para demostrar que lo de ayer fueron denuncias no sustentadas, denuncias que generaron alarma social y lo peor, que mucha gente les creyó y hoy se ha visto reflejado como si hubiera ocurrido de verdad", ha agregado.

María Jesús Montero ha señalado que si la crisis de los cribados era solo un "error puntual" como mantuvo la Junta, por qué se ha anunciado una remodelación del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El modelo que persigue la Junta, según ha recalcado, es el de los "seguros privados", y ha insistido en exigir que se "asuman responsabilidades, se den explicaciones a las mujeres y se solucione el problema de la sanidad".

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha reprochado este miércoles al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que se dedique a "confrontar" con la asociación Amama cuando aún "no sabe cómo solucionar" el problema con el cribado del cáncer de mama.

Antonio Sanz reclama una reunión con la Asociación de mujeres con cáncer de mama, una cita importante "si queremos trabajar por salvar vidas, por ayudar a las mujeres en este proceso". Su presidenta, Ángela Claverol, critica que sólo busque la foto y sólo le atenderá "cuando haya solucionado el problema".

El Ministerio quiere revisar todos los cribados de cáncer de todas las CCAA: El PP se niega

La crisis de los cribados ha estallado en Andalucía, pero el Ministerio de Sanidad quiere revisar los cribados de cáncer en todas las comunidades autónomas. "Cataluña ha sido la última en responder y sí facilitará los datos al ministerio", han señalado desde Sanidad. Sin embargo todas las comunidades autónomas del PP han rechazado la petición de la ministra Mónica García. Las autonomías populares alegan que es una competencia exclusivamente autonómica.

La asociación española contra el cáncer critica esta negativa de las comunidades del PP y aseguran que los datos no son de las comunidades, son de los pacientes.

La polémica de las mamografías se enfanga.