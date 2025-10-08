Sanidad pide a las comunidades datos de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix

La Junta de Andalucía va a implementar un "plan de choque" ante los fallos en el cribado del cáncer de mama

La Junta de Andalucía se ha comprometido a realizar "de aquí al 30 de noviembre" próximo las pruebas correspondientes a "mujeres andaluzas pendientes de un segundo diagnóstico para prevenir el cáncer de mama" en el marco del programa de detección precoz del mismo, con un "plan de choque" que la administración autonómica va a implementar con "una dotación presupuestaria extraordinaria de casi doce millones de euros", informa Marta Álvarez en Noticias Cuatro.

Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, en la que se ha abordado el "fallo" detectado en dicho programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, que "nunca debió ocurrir", según ha remarcado.

En esa línea, la portavoz ha señalado que para el Gobierno andaluz es ahora una prioridad que "las mujeres andaluzas pendientes de un segundo diagnóstico para prevenir el cáncer de mama" se realicen las pruebas correspondientes, y la Junta trabaja "para que no vuelva a suceder" algo así.

¿Qué va a cambiar en el protocolo?

En esa línea, ha anunciado un cambio en el protocolo que se ha venido aplicando y que está vigente desde el año 2011, cuando la actual vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, era consejera de Salud, según ha recordado, así como ha explicado que "el jueves pasado se comenzó a llamar a las mujeres que tenían que ir a revisión para una segunda prueba, pero a las que no se les había dicho nada de esto".

El plan de choque contempla más profesionales, así como continuidades asistenciales y actividad extraordinaria sábados, domingos y festivos.

Se incorporarán 65 facultativos especialistas en radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 16 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. En principio, el plan no contempla derivaciones a la sanidad privada", de modo que se va a realizar con los recursos públicos.

¿Cuánto dinero se va a destinar?

La dotación presupuestaria extraordinaria será casi doce millones de euros para el programa de detección precoz del cáncer de mama, para realizar todas las pruebas que sean necesarias de aquí al 30 de noviembre, con idea de que, cuanto antes, las mujeres cuenten con un diagnóstico concluyente y puedan tener su prueba realizada.

¿Por qué se ha colapsado el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla?

Casi el 90% de estas incidencias están focalizadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla por lo que la Junta "está avisando a 1.800 mujeres de este centro para informarles de que en las próximas siete u ocho semanas tendrán su revisión". Las restantes aproximadamente 200 pacientes pendientes de prueba proceden de Jerez de la Frontera (Cádiz) y de Málaga.

La Junta ha activado un plan específico para el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla que refuerce los recursos humanos y técnicos con el objetivo de garantizar la atención prioritaria de todas las mujeres que lo necesitan y así poder normalizar el circuito de cribado en el menor tiempo posible.

¿Cómo se van a enterar las mujeres afectadas?

Todos los centros implicados están ya informando de manera proactiva a las mujeres en esta situación, de forma que se les está informando tanto de forma presencial como telefónica, se les está explicando con claridad los resultados, lo que ha ocurrido en función de cada caso y cuáles son los siguientes pasos a dar.

A partir de ahora, también hay una nueva instrucción, de forma que cuando una mamografía del cribado está informada por los dos radiólogos que marca el plan y pertenezca a ese grupo de hallazgos, probablemente se le va a informar a la mujer.

Hasta ahora, no era obligatorio informar a estas mujeres con diagnóstico no concluyente de su situación hasta la cita para esa segunda revisión, en la que normalmente se confirmaba el buen pronóstico, según "se recoge en el protocolo que estaba vigente.

¿Qué va a hacer al respecto el Ministerio de Sanidad?

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este miércoles a todas las comunidades los datos de los últimos cinco años de sus cribados de cáncer de mama, colon y cérvix. Tras haber comenzado por Andalucía el pasado lunes, García ha trasladado esta misma petición al resto de consejeros en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud porque el Ministerio quiere hacer un seguimiento "exhaustivo" del funcionamiento de estos programas en todo el territorio y poder reforzar así su vigilancia.

¿Qué ha respondido la asociación Amama al plan de choque?

La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), Ángela Claverol, ha considerado que el plan de choque anunciado este miércoles por el Gobierno de la Junta de Andalucía para hacer frente a los fallos en el programa de cribado de esta enfermedad "llega tarde" porque "el cáncer no espera. Me encantaría creer en todo esto, pero tengo ya muy poca fe", ha añadido, al tiempo que ha criticado que hasta ahora siga sin explicar dónde ha estado exactamente el error detectado en este programa de cribado.