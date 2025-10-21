El Salón de Baile de Trump en la Casa Blanca: la reforma de los 250 millones de dólares

El Salón del Baile contará con más de 8.000 metros cuadrados y una capacidad de 999 personas

Lo que no se vio de la reunión de Trump y Zelenski: gritos, tensión y una amenaza

Compartir







Washington DCLa Casa Blanca ha anunciado, a través de su cuenta oficial en la red social X, que han empezado a hacer una reforma. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inaugura con orgullo la construcción del nuevo y enorme Salón de Baile en el ala este de su residencia actual.

La reconstrucción costará alrededor de 250 millones de dólares pero, según comunica en el tuit, "se ha financiado mediante fondos privados no le costará nada a los contribuyentes".

Es una realidad que a Donald Trump le gusta el dorado, las carrozas y el baile. Nueve meses después de su regreso a la Casa Blanca ha echado abajo el ala este de la misma para poner en marcha la construcción del gran Salón de Baile con el que sueña desde hace tiempo. Una instalación que contará con más de 8.000 metros cuadrados y una capacidad de 999 personas.

Financiado por patriotas

"El Salón de Baile va a ser precioso. Habrá bebidas, cócteles, de todo... Verán un salón que no creo que nadie supere, será el mejor. Va a ser muy divertido" cuenta con entusiasmo el presidente de Estados Unidos.

Sin embargo, esta demolición en uno de los edificios más emblemáticos de EEUU ha despertado críticas y preocupación en los ciudadanos. Por ello, ha tratado de calmar a la población asegurando que "no hay de qué preocuparse, es un proyecto muy necesario y que no va a suponer ningún coste para el contribuyente. Ha sido financiado por patriotas, grandes empresas y, por supuesto, por él mismo".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El mismo presidente que se retrata con una corona de rey y que ha llenado la residencia oficial del gobierno de EEUU de dorados y pavimentado sus jardines, ahora se ha propuesto dejar su huella en Washington, donde planea construir un arco del triunfo en conmemoración de los 250 años de independencia del país, el 4 de julio de 2026.