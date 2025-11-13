Kai, la nieta y estrella en la corte de Donald Trump: tiene 18 años y ocho millones de seguidores en redes

Cristina Herráez 13 NOV 2025 - 18:28h.

Ha nacido una estrella que seguiría los pasos de Donald Trump: su nieta, Kai Trump

Se le ha visto en los jardines de la Casa Blanca, vestida con una sudadera con sus iniciales Kt que vende en su página web por más de 110 euros.

Ha nacido una estrella que seguiría los pasos de Donald Trump: su nieta. Kai Trump tiene 18 años y ocho millones de seguidores en redes sociales, es jugadora amateur de golf y ya participó en la campaña electoral de su abuelo para captar el voto joven. Dice que para ella solo es el abuelo que " nos da refrescos y caramelos cuando nuestros padres no miran".

Kai es una de las compañías preferidas del presidente Donald Trump

Desde entonces, Kai ha ido ganando posiciones en la saga familiar. Y a sus 18 años, es una de las compañías preferidas del presidente.

Se le ha visto en los jardines de la Casa Blanca, vestida con una sudadera con sus iniciales Kt que vende en su página web por más de 110 euros. Y también la hemos visto en el Air Force One presenciando cómo el abuelo insulta a la cara a los periodistas a los que llama Fake News antes de presentarla como una gran estudiante y golfista.

El golf es, de hecho, lo que más le une a su abuelo. Y a la pareja de su madre, Tiger Woods, uno de os golfistas más importantes de todos los tiempos.

Gracias a ellos, este jueves va a participar en un torneo profesional femenino, aunque más que por su swing, que practica también en la Casa Blanca, lo va a hacer por su apellido y sus millones de seguidores. Ahí desvela su lado más íntimo y más rentable del universo Trump.