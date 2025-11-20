Human Rights Watch acusa a Israel de crímenes de guerra en Cisjordania

Las operaciones militares del ejército de Israel han destruido más de 850 viviendas, carreteras y otros servicios en Cisjordania

Los ultraortodoxos no quieren hacer la mili en Israel mientras EEUU reconoce los estragos en Gaza

Un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) acusa a Israel de haber cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en las operaciones militares llevadas a cabo en Cisjordania.

El informe titulado ‘Todos mis sueños han sido borrados. Desplazamientos de palestinos en la Cisjordania ocupada’, HRW documenta el desplazamiento forzado de más de 30.000 palestinos que fueron expulsados de los campos de refugiados en el norte de Cisjordania, concretamente de los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams.

El cese de los combates no ha acabado la persecución

La ONG sostiene que, a pesar de que los combates han cesado, Israel no ha permitido el regreso de estas personas a sus hogares, y en muchos casos, los palestinos que han intentado regresar han sido disparados. El informe, elaborado a partir de entrevistas con desplazados, análisis de imágenes satelitales y documentos oficiales, denuncia que el ejército israelí utilizó tanques, helicópteros, drones y excavadoras para destruir viviendas e infraestructuras en una serie de ataques que tuvieron lugar entre enero y febrero de 2025.

HRW también afirma que estas operaciones destruyeron más de 850 viviendas en la zona, arrasaron carreteras y otros servicios básicos con la intención de desmantelar por completo las infraestructuras palestinas.

A pesar de la magnitud de la destrucción, la organización denuncia que Israel no ha proporcionado alternativas de alojamiento ni ha garantizado condiciones mínimas de seguridad, salud o alimentación para los desplazados, lo que viola el derecho internacional humanitario, que prohíbe el desplazamiento forzoso de civiles en territorios ocupados.

El informe desgrana testimonios de palestinos desplazados que hablan de asesinatos y violaciones a civiles

Además, HRW ha recabado testimonios de palestinos desplazados que aseguran haber sido testigos de ataques a civiles, incluyendo asesinatos y otras violaciones graves de derechos humanos. En su informe, la ONG también subraya que Israel no ha presentado pruebas de que las áreas atacadas fueran objetivos militares legítimos, lo que pone en duda la justificación de tales ataques y desplazamientos masivos.

Según las estimaciones de la ONU, desde que el 7 de octubre de 2023 comenzaron las operaciones militares, en Cisjordania han muerto alrededor de 1.000 palestinos en los enfrentamientos. Las imágenes verificadas y las denuncias de HRW apuntan a que Israel ha estado llevando a cabo una política de limpieza étnica, tratando de borrar las comunidades palestinas en la región.

HRW han solicitado sanciones internacionales

Human Rights Watch ha solicitado sanciones internacionales contra los altos funcionarios israelíes involucrados, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Israel Katz, acusándolos de estar implicados en graves abusos contra los derechos humanos. A su vez, la ONG ha instado al Gobierno israelí a permitir el regreso inmediato de los palestinos desplazados y a cesar las acciones militares en las que se han visto involucradas las fuerzas armadas israelíes.