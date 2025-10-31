Los judíos ultraortodoxos rechazan el servicio militar obligatorio más necesario que nunca con la guerra en Gaza

Las manifestaciones contra Netanyahu se producen cuando Israel presiona a Hamás con bombardeos para recuperar los cadáveres de todos los rehenes.

Compartir







Un informe clasificado estadounidense revela numerosas violaciones de los derechos humanos por parte del Ejército israelí contra los palestinos en Gaza. Según la información difundida por el Washington Post, el documento fue elaborado antes del alto el fuego. Y sería la primera vez que un informe oficial estadounidense reconoce la magnitud de la ofensiva en la Franja palestina.

Coincide esta exclusiva con los nuevos ataques de Israel en Gaza. No es otra cosa que la supuesta forma de presionar a Hamás para que devuelva los once cadáveres de rehenes israelíes que aún esperan las familias y que estaban dentro del acuerdo de paz. Anoche, Hamás entregó otros dos cuerpos que han sido identificados: Amiram Cooper tenía 84 años cuando fue secuestrado y Sahar Baruch, 25.

PUEDE INTERESARTE La motosierra de Milei arrasa a los peronistas: las claves de su victoria

Y mientras, en las calles de Jerusalén protestas contra Netanyahu: los judíos ultraortodoxos se han concentrado contra el reclutamiento militar obligatorio. Unos 200.000-se manifestaban en las calles de Jerusalén bloqueando los accesos contra la ley que les obliga a hacer el servicio militar. No faltaron momentos de tensión con la policía y carreras.

Durante la manifestación un suceso causaba la conmoción. Un joven de 20 años moría al caer de ese edificio en obras. Se está investigando lo ocurrido.

Los judíos ultraortodoxos rechazan el servicio militar obligatorio, un mínimo de dos años -dos años y medio los hombres. y dos años las mujeres-,. pero con la guerra de Gaza se intensificó la exigencia para que cumplan como el resto. Son casi el 14% de la población israelí. Dedicados al rezo y el estudio de la Torá, los textos sagrados del judaísmo, cuentan con ayudas estatales.

PUEDE INTERESARTE Trump ordena reanudar las pruebas nucleares en EEUU tras las maniobras nucleares de Rusia

Dicen estar agradecidos a los soldados que arriesgan sus vidas, pero lamentan la falta de reconocimiento a los estudiosos de la Torá. Con sus protestas, aumenta la presión sobre el primer ministro Netanyahu. Los ultraortodoxos dicen así no a la mili en medio de una ofensiva militar a gran escala de su país.