Trump ordena reanudar las pruebas nucleares en EEUU tras las maniobras nucleares de Rusia

Trump reanuda las pruebas nucleares para estar en "igualdad de condiciones" con las otras potencias nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que ha dado instrucciones para reanudar inmediatamente las pruebas con armas nucleares. Este movimiento se produce como respuesta a los programas de pruebas de otros países, específicamente después de que Rusia realizara maniobras nucleares de gran escala.

A través de su red social Truth Social, Trump explicó que “debido a los programas de pruebas de otros países”, había ordenado al Departamento de Guerra que comenzara de inmediato las pruebas nucleares en “igualdad de condiciones” con las otras potencias nucleares. El presidente subrayó que EEUU tiene más armas nucleares que cualquier otro país, seguido por Rusia y China, que ocupan, según él, un “distante” tercer lugar en términos de capacidad nuclear.

Trump señala a Rusia y sus maniobras nucleares el 22 de octubre

Este anuncio de Trump llega tras las maniobras nucleares de Rusia del pasado 22 de octubre, en las que el presidente Vladímir Putin supervisó ejercicios de fuerzas nucleares por tierra, mar y aire. Durante estos ejercicios, las fuerzas nucleares rusas lanzaron un misil balístico intercontinental Yars, con un alcance de hasta 12.000 kilómetros, desde el cosmódromo de Plesetsk. Este misil fue dirigido hacia el polígono de Kura, en la península de Kamchatka, a más de 6.000 kilómetros de distancia.

Las maniobras también incluyeron un submarino nuclear Briansk, que disparó un misil balístico Sineva desde el mar de Barents, y varios bombarderos estratégicos Tu-95C, que lanzaron misiles de crucero. Estos ensayos militares tuvieron lugar tras la cancelación de la cumbre ruso-estadounidense en Budapest, después de que Moscú descartara cualquier cese de hostilidades en Ucrania como condición para reanudar las negociaciones de paz.

La reactivación de las pruebas nucleares por parte de EEUU y las recientes maniobras rusas resucitan la tensión global sobre el control de armamento nuclear y ponen en evidencia la creciente competencia armamentística entre las potencias nucleares. El regreso a las pruebas nucleares también destaca el creciente riesgo de escalada militar en un contexto internacional cada vez más polarizado.

Rusia niega haber hecho pruebas nucleares y contesta que actuará en consecuencia

El Kremlin ha asegurado este jueves que Rusia "actuará en consecuencia" en caso de que Estados Unidos lleve a cabo ensayos nucleares y ha subrayado que sus últimas pruebas armamentísticas no recaen en esta categoría, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera orden de llevar a cabo pruebas con estas armas de destrucción masiva en respuesta a las acciones de Moscú.

"Me gustaría recordar las afirmaciones del presidente Putin en repetidas ocasiones. Si alguien abandona la moratoria, Rusia actuará en consecuencia", ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, quien ha afirmado que Washington no ha notificado a Moscú sobre su intención de retomar las pruebas nucleares, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Asimismo, ha resaltado que Rusia "no tiene constancia de que nadie haya hecho ninguna prueba nuclear". "Si se refieren a la prueba con el misil 'Burevestnik', no es una prueba nuclear, de ninguna manera. Todos los países desarrollan sistemas de defensa, pero esto no es una prueba nuclear", ha destacado, si bien ha agregar que Estados Unidos "es un país soberano con derecho a adoptar decisiones soberanas".

Peskov ha manifestado además que las recientes pruebas exitosas por parte de Rusia con el 'Burevestnik' y el supertorpedo de propulsión nuclear 'Poseidón' no significa que el diálogo acometido con Estados Unidos para intentar mejorar los lazos bilaterales haya llegado a punto muerto. "No, no es así", ha zanjado el portavoz del Kremlin.