La motosierra de Milei arrasa a los peronistas: las claves de su victoria

Cristina Montalvo 27 OCT 2025 - 19:58h.

Cristina Montalvo analiza la inesperada victoria de Milei en las legislativas de Argentina: ni Buenos Aires se le resistió

Ni el propio presidente se esperaba esos resultados y la euforia de su celebración lo demuestra.

Compartir







En Argentina, sorpresa. El partido del presidente Javier Milei ha conseguido una victoria contundente en las elecciones legislativas. Ni el propio presidente se esperaba esos resultados y la euforia de su celebración lo demuestra. El momento clave se reflejaba también en su vestimenta, con chaqueta y corbata escasamente habituales.

No solo ha arrasado en las legislativas, La Libertad Avanza, el partido de Milei, se ha impuesto en provincias como Buenos Aires, que es un feudo peronista, informa Sebastián Fest.

"Viva la libertad carajo", gritaba el presidente. "Soy el rey te destrozaré... ", cantaba, eufórico. No es para menos. Con su victoria en el Congreso -aunque sin mayoría absoluta- tendrá más fácil seguir con sus recortes durante los próximos dos años.

"Los argentinos no quieren más populismo", dice Milei, que ha dado su primer abrazo, a su hermana, enfrentada a su principal asesor, y entre denuncias de corrupción..

Una victoria que Trump ha celebrado en su red social y en la que el magnate -con el anuncio de crédito milmillonario condicionado a la victoria de Milei- ha jugado un papel más que relevante. De hecho, hace solo dos meses el peronismo ganó en los comicios provinciales en Buenos Aires, pero ahora la ultraderecha de Milei ha vencido en el bastión peronista y en otras grandes provincias como Córdoba, Mendoza o Santa Fe..

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires y líder opositor peronista, Axel Kicillof, resignado dice que "la patria no se vende", dice el líder peronista. Mientras, Cristina Fernández de Kirchner, en arresto domiciliario por corrupción, saluda en el balcón a sus seguidores, resignados ante la victoria tan incontestable como inesperada de Milei.

El análisis de la victoria de Milei

Esta victoria electoral llega tras dos años en los que Milei ha apostado por implantar una reforma radical de la economía argentina... ¿con qué efectos?

El gran hito de este periodo ha sido reducir la inflación. Cuando llegó al poder Milei estaba en el 280%, es decir, los precios casi se estaban cuatriplicando en un año. El último dato sitúa la inflación algo por encima del 30%. En este tiempo, ha conseguido también estabilizar la relación del peso respecto el dólar. Y gracias a fuertes recortes del gasto , que simboliza con la famosa motosierra y que pasaron por reducir subsidios y eliminar casi 50.000 empleos públicos, logró el primer superávit fiscal en Argentina en casi dos décadas.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Las consecuencias económicas de las medidas de Milei

En el primer semestre de su mandato, en el que abogaba por ajuste fiscal más importante de la historia, se produjo el mayor aumento de pobreza en dos décadas afectando a más del 50% de la población, pero ese porcentaje se ha ido reduciendo, gracias fundamentalmente a la caída de la inflación y ahora está en el 31%, el nivel más bajo desde 2018.

El consumo también se desplomó, aunque volvió a subir con fuerza desde mediados del pasado año, con aumento de las importaciones y una destacada subida del PIB, aunque los últimos datos sobre la economía son bastante más débiles, con aumento del desempleo, de la morosidad, con los salarios estancados. El FMI ha empeorado sus previsiones para este año y el que viene.

¿Puede afectar este resultado a la economía?

Refuerza la posición del presidente para acometer las reformas laborales y del sistema de impuestos. Podrá contar, eso sí, con el apoyo de 40.000 millones de dólares para el pago de su deuda que Trump había prometido a Argentina solo si Milei ganaba las elecciones. Ese dinero debería servir para mejorar el nivel de reservas y afrontar la deuda.