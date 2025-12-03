Javier Martínez, periodista de ‘Las Provincias’, sorprendido con los cargos: “¿Qué robo ese anestesista?”

Qué es la sedación endovenosa, el tratamiento recibido por la niña que murió en Alzira

El anestesista y la dueña de la clínica dental de Alzira (Valencia) en la que fallecía una niña de 6 años el pasado 20 de noviembre han sido detenidos y acusados entre otros delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y hurto.

La Policía Nacional detiene esta misma mañana al médico anestesista y a la dueña de la clínica dental de Alzira (Valencia) en la que fallecía una niña de tan solo seis años tras la administración de una sedación intravenosa y otra menor de 4 años tenía que ser ingresada en el hospital en estado crítico.

Tras una ardua investigación que todavía continúa abierta por parte del Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía la Comunidad Valenciana para el total esclarecimiento de los hechos. Para el anestesista piden delito de homicidio imprudente, lesiones y contra la salud pública, y para la directora del centro: delito de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Ante la última hora de la investigación y la detención de los dos acusados, recordemos que la clínica no tenía autorización para la realización de ese tipo de sedaciones, Nacho Abad ha conectado en directo con Javier Martínez, periodista de ‘Las Provincias’ para conocer algunos detalles de la investigación.

Javier Martínez, periodista de ‘Las Provincias’: "Tenían un centro de salud al lado, no actuaron bien"

“Necesitaban pruebas y han salido de la niña que ha sobrevivido a esa intoxicación tan grave de la que ha conseguido sobrevivir… Esos delitos tan graves de los que están acusados los dos, delito de omisión de socorro, se confirma la mala praxis… Tenían un centro de salud al lado, no actuaron bien. No ha transcendido, pero por los delitos que se han dicho. El delito de hurto, ¿Qué había sustraído este anestesista?”, ha explicado el periodista de ‘Las Provincias’, asombrado por las acusaciones vertidas contra los dos detenidos.

Respecto a la colaboración de los detenidos, el periodista asegura que en un principio si parecía que habían colaborado con la investigación. En el plató han recordado que la niña comenzó a sentirse mal dentro de la consulta, tenía nauseas y malestar, pero le dijeron que se fuera a casa que no pasaba nada.