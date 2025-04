A pesar de que a ella le entró por los ojos, pronto pudimos ver que no estaban en la misma onda . Virginia estaba encantada, pero Francisco no parecía tan convencido. Es más, a medida que avanzaba la cita dejó caer en varias ocasiones que no había química entre los dos porque el físico de Virginia no le atraía. Cuando ella le preguntó por la primera impresión que se había llevado al verla, él respondió: “ Te doy más valor a la persona que al físico , bastante más”. Y mirando a cámara ya despejó todas las dudas: “ Su físico es un poquito grueso ”.

Llegó la hora de la verdad, la decisión final de Virginia y Francisco en 'First Dates'. Ella tenía claro desde incluso antes de comenzar la cena que su cita le gustaba y que quería seguir conociéndole. “Veo que es un hombre que merece tener una segunda oportunidad”, explicó con una sonrisa. Es más, parecía no haber notado que él no estaba interesado. Por eso le cambió la cara cuando Francisco dijo que no quería tener una segunda cita con ella. “No era lo que yo buscaba. No he sentido esa atracción que se tiene que sentir. No me atraes. Cada uno tiene sus gustos y si no se llega al corazón, no te llega por la vista o por lo que sea… Cada uno tiene sus gustos”.