Una vez se sienta en la barra del bar, le explica a Carlos Sobera que ella no tiene tiempo para buscar una pareja y que por eso llega al programa. Busca de una ayuda para encontrar una persona con la que compartir momentos. Mari busca una persona con un gran sentido del humor y que sepa cocinar porque no es su mayor cualidad.

Momentos previos a sentarte en su mesa para cenar, Pedro ha desvelado que Mari le ha gustado por su sonrisa y ojos bonitos, y por una personalidad que parece fuerte. Conforme mantenían la conversación, el soltero ha desvelado su gusto por los perfumes, a lo que Mari no ha podido evitar enseñarle cual era el suyo: "Le he enseñado mi arma de atracción femenina".

Pedro lo tiene claro y asegura que quiere una segunda cita por varios motivos: "Has hecho lo que tenías que hacer, expresarte como eres, con tu sonrisa, con tu mirada...has hecho que me sienta cómodo con tu personalidad". Tras esto, Mari, con una sonrisa después de escuchar los numerosos cumplidos de su cita respondía a la decisión final: "Obviamente tendría otra cita, me lo he pasado genial. Hemos tenido muchísimas conversaciones". Ambos abandonaban de la mano el programa después de hacer este increíble match.