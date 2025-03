Pau confiesa que lleva la soledad muy mal y acude al programa en busca del amor

Tomasa cenará con él, se define como una mujer independiente y con las cosas muy claras

Pau se define como una persona joven porque se cuida y le gusta cuidarse. Es conductor de autobuses escolares, tiene 60 años y llega al restaurante del amor después de estar 35 años con su exmujer y busca el amor puro porque confiesa que la soledad la lleva muy mal.

Busca a una mujer que tenga aficiones parecidas a las de él: ''No soy una persona especial, me gusta el deporte, el senderismo, no pido más. Una mujer que se cuide como yo me cuido''. Tomasa es traductora y profesora, también tiene 60 años y cenará con Pau. Nuestra soltera se define como una mujer independiente, con las ideas claras y no está dispuesta a aceptar una relación con ''un machirulo''.

Ya sentados a la mesa, los dos han compartido sus aficiones, pero Pau ha descubierto que Tomasa no hace deporte, algo que no le ha gustado mucho: ''Yo soy una persona que exijo que una mujer tenga las mismas aficiones que yo'', pero Tomasa no se ha cerrado del todo a acompañarle a hacer senderismo.

Tras una amena conversación, ambos han descubierto que están ''traumatizados'' con sus respectivos nombres, Tomasa ha confesado que sus padres le llamaron así porque su padre se llamaba Tomás y quería que alguien llevase su nombre, y Pau porque su madre se llamaba Paulina y quería lo mismo.

Pau le ha confesado a Tomasa que le gustaría encontrar una mujer romántica, y ella le ha revelado cómo es: ''No soy romántica, soy cariñosa. Me gustan los mimitos y los cariñitos'', y él se ha lanzado: ''¿Eres apasionada en el sexo?'', pero ella se ha reído.

Su cita le ha explicado que le dedica un 80 por ciento de la relación al sexo, algo en lo que ella no ha estado de acuerdo: ''Para mí, el sexo juega realmente el 40 por ciento. Los hombres valoráis muchísimo más el sexo en una relación'', pero él se ha mostrado disconforme: ''Hay mujeres que también valoran mucho el sexo, incluso más que un hombre''.

Pero la conversación ha ido a más y han comenzado a discutir al respecto: ''Yo no te estoy diciendo que todos los días haya sexo, eso surge'', le ha explicado Pau, pero Tomasa le ha parado los pies: ''Te has pasado tres pueblos. Yo prefiero que me des 50/50''.

La decisión final

Pau y Tomasa han disfrutado muchísimo, ambos se lo han pasado muy, pero que muy bien e incluso han bailado juntos en la sala de la intimidad de 'First Dates' ¿Habrán encontrado el amor durante la cita?

Pau se ha lanzado se lleno a una segunda cita: ''Creo que sería muy bonito conocernos y que surja el amor que tenga que surgir'', y ella ha estado completamente de acuerdo: ''¿Por qué no? Ir conociéndonos poco a poco''.