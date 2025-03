El doble de Franco regresa a ‘First Dates’ justo cuando cumple 26.298 días

Consuelo se ha presentado como una mujer a la que la gente quiere mucho “ suelo caer bien ”. Hace seis años que se quedó viuda después de pasar toda la vida a su lado “se murió en un accidente de moto”. Desde entonces no ha estado con ningún chico y siente un poco de miedo de cómo será tener una nueva pareja. Su hija le ha animado a dar el paso de conocer a otra persona. Le gustaría que su cita en ‘First Dates’ sea un tipo cariñoso al que le guste mucho viajar.

Vicente , su cita, ha regresado a ‘First Dates’ en busca del amor y al ver a Consuelo ha tenido muy buena impresión “ es una mujer bonita, con una cara agradable ”. Han comenzado a hablar de sus lugares de origen y Vicente le ha dicho que vivía en Madrid, pero que era originario de Los Campos de Calatrava en Ciudad Real. Ella ha visto en el soltero a una persona normal, con unas facciones normales. Algo que no le pasó a su primera cita .

Consuelo ha querido saber qué le gustaba hacer a Vicente y él le ha dicho que a su edad, se conformaba con ver amanecer. Ella le ha contado que va a gimnasia dos veces por semana y que cada día sale a pasear con su perrita de agua. Es una mujer muy familiar, tiene tres hijos y pasa mucho tiempo con ellos. Le ha confesado que le gustaba mucho viajar y él le ha dicho que le apasionaba viajar y también, bailar. A Consuelo no se le da muy bien bailar y cuando lo ha sabido, Vicente se ha acordado de nuevo, de su ex, algo que a ella no le ha gustado nada.