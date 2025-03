La gran sorpresa de dos solteros de Linares en ‘First Dates’: “No me lo puedo creer”

Han comenzado a conocerse preguntándose de dónde eran y han alucinado. Paqui le ha dicho que ella de Linares y cuando Manuel le ha dicho que él también, ha flipado “no me lo creo”. Manuel ha insistido y le ha dicho hasta la calle en la que vivía “me he quedado en shock, es imposible, no me lo creo”. Carlos Sobera se ha acercado a ver qué sucedía y a Paqui le ha entrado la risa “es mi vecino, no me lo puedo creer”.