A María le da igual el amor que sienta por un hombre, si no cumple su requisito fundamental, no hay nada que hacer

Josele sorprende a María tocando música gallega con la armónica en ‘First Dates’

Josele es un tipo que adora su cultura gallega, la lengua y “la gastronomía gallega, la adoro”. Ha venido con sus instrumentos musicales “una armónica y unas tarrañuelas”, participa en una banda de gaiteros en Vigo que se hacen llamar “perros de cobertizo, en gallego”. Ser músico no le ayuda a ligar y nos ha reconocido que no lleva nada bien la soledad “me dicen que soy serio”. Le gustaría que su cita fuera una mujer que le acompañe, le apoye y “que esté a mi lado, sobre todo”.

María, su cita, está convencida de que los niños de hoy en día están muy maleducados. Ella tiene un niño de 20 años y ha intentado hacerlo lo mejor posible, pero trabaja de camarera y a veces “me entran ganas de darle con la bandeja”. Ha flipado cuando Josele la ha recibido tocando a la armónica música tradicional gallega, pero no le ha gustado que tuviera un look tan rockero. Ella es rockera, pero no tanto. No es el primer soltero que recibe a su cita al ritmo de la música.

María, al saber que Josele es camionero: “Es un punto negativo”

Josele ha tenido una impresión muy buena al verla, pero ella le ha tenido que dar un punto negativo al saber que era camionero “estuve 12 años casada con un camionero”.

Ya esperando la cena, María le ha dicho que tenía 55 años y que sentía que estaba en su mejor época “a partir de los 50 es cuando comienzas a vivir las relaciones de verdad”. La soltera no cree en el amor a primera vista y siente que en las relaciones tiene que haber muchas más cosas. Josele estaba encantado con ella “y encima es de Santiago, que me pilla cerca”.

A María le ha gustado mucho que Josele fuera músico porque ella es “muy verbenera” y más, que su cita también fuera motero “estoy deseando tener mi propia moto”. El soltero le ha dicho que le gustaba mucho su pelo y ella se ha alegrado “hay mucha gente que me lo dice”.

A María le asusta que Josele sea un tipo dependiente: “Yo no quiero convivir”

Josele le ha confesado que ha estado toda la vida emparejado y que ahora que está solo no va a ningún lado. María ha querido saber que qué pasaba por viajar solo “me gustan las personas independientes, no dependientes”. A María no le importa para nada estar sola, lo disfruta, y lo único que necesita en este momento es “tener unos cuantos ceritos más en mi cuenta”. Le ha dejado claro que no se quiere volver a casar.

María tuvo un regalo de Dios que no esperaba: “Siempre quise una niña y…”

La soltera ha querido ser muy clara y le ha dicho que ella es muy independiente, y que lo era hasta con su hijo. Josele le ha dicho que él se casó muy joven y que tenía dos hijos. Ella ha bromeado con un “yo a los 20 era virgen” y le ha contado que su hijo era gay “yo le dije que no se achantara, que él no había nacido para estar en el armario”. Es más, María nos ha confesado que “siempre quise tener una niña y que mi hijo sea gay, es un premio de Dios”.