Vuelve por segunda vez a 'First Dates' y protagoniza uno de los momentos más 'hot'

Luca vuelve por segunda vez a 'First Dates', estuvo conociéndose fuera con la que fue su cita, y pese a que afirma que se lo pasaron muy bien durante un tiempo, confiesa que la cosa no acabó funcionando entre ambos y vuelve en busca de una segunda oportunidad .

Los dos han hablado sobre su situación sentimental actual, Luca ha confesado que está divorciado desde hace tres años, igual que Mon y ella le ha preguntado si tiene hijos, a lo que él ha contestado que no, algo que a ella le ha parecido genial.

''Está divorciado, no tiene hijos, todo lo que yo buscaba'', ha confesado entre risas, pero poco después, Luca ha confesado algo a espaldas de Mon : ''Si nos seguimos viendo te diré que tengo dos hijas que están geniales en el lugar en el que tienen que estar, pero no era para empezar a hablar hoy de todo eso''.

La cita ha ido más allá, ambos se han levantado de sus sillas para bailar y lo han hecho muy, pero que muy pegados, momento que Luca ha aprovechado para confesarle algo a Mon al oído: ''Qué bueno que se me disiparon todos los miedos que tenía antes de conocerte'', y ella le ha pedido algo : ''Arrímate más''.

Tras el baile que les ha acercado todavía un poco más, nuestros solteros se han ido a la sala de intimidad total de 'First Dates' y no lo han dudado a la hora de apagar por completo las luces. A oscuras y en silencio, Luca y Mon se han besado como si no hubiese un mañana.