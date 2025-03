La insalvable 'red flag' de un soltero que ha sentenciado su cita en 'First Dates': ''Es un golfillo"

Pedro, a sus 42 años, no ha encontrado el amor y llega al restaurante del amor a probar suerte

A Marta no le gusta nada que su cita salga tanto de fiesta

Un soltero considera una gran 'red flag' que su cita sea 'Swiftie': ''Son personas manipuladoras''

A Pedro le encanta salir, en concreto, de fiesta, y llega desde Málaga a 'First Dates' porque todavía no ha sentido el verdadero amor, aunque confiesa que a lo largo de sus 42 años no ha buscado nada serio. Marta, de 40 años, será su cita ¿Conseguirá Pedro sentir la llama del amor?

Marta llega con las cosas muy claras al restaurante del amor: ''No quiero un príncipe azul, quiero un lobo feroz'', y nada más ver a su cita se ha sorprendido al descubrir que es de Málaga, como ella, que ahora vive en Toledo: ''No esperaba conocer a un malagueño, la tierra tira, pero los andaluces me parecen unos golfos''. Pedro le ha contado un poco sobre él, y ella ha sacado una clara conclusión: ''Tiene pinta de golfillo, sí''.

Pedro y Marta se han sentado a la mesa y han hablado sobre sus aficiones, sus intereses y sus relaciones, pero a ella no le ha convencido la poca experiencia de su cita en el amor: ''Prefiero un hombre con más experiencia, que sabe lo que quiere, que haya convivido con mujeres, alguien más formal''.

Marta le ha contado a Pedro que tiene un hijo de 12 años, pero a él no le ha importado: ''No es un problema, el hijo es mayor. No hay ningún tipo de problema'', y le ha confesado a Marta que no le importaría tener hijos a su edad, pero a ella no le ha parecido ''lógico''.

Los dos han compartido muchas risas, pero a Marta no le ha acabado de convencer que a Pedro le gusta tanto la fiesta, cree que están en etapas diferentes de la vida y parece que le ve más como a un amigo que como alguien con quien compartir su vida.

La decisión final

Marta y Pedro parece que no tienen mucho en común, pero sí que se lo han pasado muy bien y han disfrutado de una buena cena ¿Dejarán de lado sus diferencias y le darán una oportunidad al amor?