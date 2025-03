En primer lugar, Dani no sabría responder, sin embargo, su cita tiene claro que él se considera poco cariñoso, “no me gustan las personas pastelosas que se llaman cari o amor”. Tras esto, ambos conversan sobre cómo les ha ido en el amor. Daniel totalmente sincero confiesa que “yo solo me he encontrado con personas que no han salido del armario, esa es mi vida”. Además, revela que cuando él comentó su sexualidad primero dijo que era bisexual porque sentía que estaba “más normalizado”.