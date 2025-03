Una soltera de 'First Dates' rechaza a su cita tras conocer su gusto por el tecno: "Lo odio"

Carlos Sobera al enterarse de su faceta como dj, no duda en preguntarle por su habilidad para ligar, sin embargo, asegura que él solo practica en fiestas de sus amigos y que también sale de fiesta en algunas ocasiones. Sobre cómo sería su pareja ideal, Jorge busca una mirada que le encaje y si además, le gusta la música tecno, sería un “puntazo”. Su cita es Lola, de 25 años , es bailarina y profesora, llega de Madrid hasta el restaurante de Carlos Sobera en busca de una persona con la que compartir su felicidad.

Cuando han procedido a entrar en detalles sobre sus vidas, Jorge ha comentado a su cita su afición de dj en música tecno, pero a Lola no ha parecido convencerle porque además de no conocerla, también explica que no le gusta “nada” ni ese estilo ni que le guste a su cita. Además, Lola ha comentado que “la odio”.