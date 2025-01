Pedro Sánchez vuelve a Valencia y promete más ayudas para la DANA

Durante la visita, Sánchez no ha pisado el barro de los pueblos arrasados por la dana ni se ha acercado a los vecinos. En el recuerdo de todos permanece la imagen del 3 de noviembre, en Paiporta, donde el presidente tuvo que ser evacuado tras ser gravemente increpado. "Ya habrá momento de poder visitar los municipios afectados", ha dicho durante su visita de este jueves, "pero ahora es el momento no de la foto si no de la gestión".

En la agenda de Sánchez también hay un encuentro con los agentes sociales. Con quien no se verá es con Carlos Mazón, el presidente valenciano no está invitado y se ha ido a Benidorm. "Yo no salgo de mi asombro", dijo el presidente valenciano durante su visita a Fitur, "cuando por fin viene a Valencia no se quiere reunir con el que el mismo dice que es el máximo responsable".