El portavoz intersindical ferroviario critica contundentemente el anuncio de la propuesta de mejora del AVE Madrid-Barcelona de Óscar Puente

Óscar Puente ha anunciado en 'Los Desayunos Informativos de Europa Press' una propuesta que pretende acortar los trayectos de la red ferroviaria de alta velocidad alcanzando hasta los 350 kilómetros por hora con el objetivo de acercarse a la red china, siendo el primer trayecto en ser beneficiado de esta modificación la línea que va de Madrid a Barcelona.

En 'Todo es mentira' reciben a Rafael Escudero, portavoz intersindical ferroviario, para escuchar cuál es su opinión al respecto y si es factible hacerlo hoy por hoy. Esta ha sido su contundente respuesta:

Rafael Escudero carga duramente contra la propuesta

En el sector ferroviario ha generado "bastante sorpresa" este anuncio porque "no era algo que se estuviese reclamando, ni que estuviese encima de la mesa para discutirlo". Por lo que todos están de acuerdo en que el ministro de Transportes "se lo ha sacado de la manga".

Y es que los trabajadoras no dan crédito que "con la cantidad de problemas que tenemos en el ferrocarril" se priorice poner a 350 kilómetros por hora la línea de Barcelona porque "no tiene ningún sentido".

"Parece ser que una necesidad irrefutable, que es que hay que hacer una renovación de la línea de alta velocidad de Barcelona, ha terminado convirtiéndola en un anuncio con tintes triunfales", señala contundente Rafael Escudero.

El problema que surgirá a raíz del anuncio

Según afirma el portavoz intersindical ferroviario, este anuncio provocará que se despierte "la fiesta de la alta velocidad" y que todo el mundo quiera tener su línea a 350 kilómetros por hora.

"Volvemos otra vez al mismo error garrafal que nos ha llevado a la situación de deterioro de las infraestructuras que es priorizar las líneas de alta velocidad por encima de las líneas convencionales y otra vez dejamos abandonadas las cercanías y las medias distancias. Es un error tremendo", apunta el entrevistado.

¿Es factible incrementar la velocidad hoy por hoy?

"A día de hoy, conforme está la infraestructura, no es factible. Habría que hacer una inversión importante en la renovación de las traviesas, las catenarias, las subestaciones...", señala Rafael Escudero. Además, también se incrementaría muy sustancialmente el consumo energético, afirma: "Hay que hacer una inversión que nos hace mucha falta en las cercanías y en las medias distancias".

Por lo tanto, "no tiene ningún sentido meternos ahora en este fregao'", añade. Esto no significa que no haya que renovar la línea entre Madrid y Barcelona, sino que no debería ser la prioridad aumentar su velocidad.