Risto Mejide abre 'Todo es mentira' con su crítica conclusión sobre las comisiones de investigación tras la tensa comparecencia de Mazón

Risto Mejide rompe una lanza a favor de Carlos Mazón tras su intervención en la comisión de la DANA: "Ahí tiene razón"

Carlos Mazón, presidente en funciones de la Generalitat, ha comparecido el 17 de noviembre en el Congreso de los Diputados por la gestión de la DANA enfrentándose a un interrogatorio de formato pregunta-respuesta donde la tensión ha estado más que presente.

Como no podía ser de otra manera, la noticia ha abierto el programa de 'Todo es mentira'. A Risto Mejide, su presentador, este suceso le ha hecho reflexionar y mostrarse crítico con las comisiones de investigación.

La conclusión de Risto Mejide sobre la comisión de investigación a Carlos Mazón

Después de que el presidente en funciones de la Generalitat recibiese "por todas partes" en la comisión de investigación que investiga lo lo sucedido en la DANA, Risto Mejide no puede contenerse a opinar sobre el tema aunque puntualice: "Mi opinión es lo de menos" pues lo que le importa es el análisis que hagan sus colaboradores.

"Yo me pregunto para qué sirven, ¿para qué sirven? Ya, ya sabemos todos: para esclarecer, para dar cuenta delante de la ciudadanía... Lo que vosotros queráis", apunta.

Sin embargo, lo sucedido durante la mañana del 17 de noviembre ha mostrado una imagen totalmente diferente a ojos de Risto Mejide: "Yo lo que he visto ha sido a sus señorías con muchísimas ganas de preguntar, con muchísimas ganas de no dejar hablar al interrogado porque sabían que el interrogado iba a mentir, que es cierto".

Además, no cree que deban ser ellos quienes consideren si debe ir o no a prisión pues Risto Mejide considera que "el interrogado debería acabar en un juzgado y que el juzgado o los tribunales decidiesen si tiene que ir o no a la cárcel, ojalá".

No obstante, "me da la sensación de que victimizarse delante de otros políticos lo único que hace es alejarle de ese juzgado. Con lo cual, ¿qué hemos ganado?", reflexiona el presentador. Risto Mejide lo tiene claro: "Que unos cuantos diputados estén haciendo su campaña delante de Mazón, cosa que no sé si, sinceramente, si el resto de la ciudadanía lo necesitábamos y sobre todo las víctimas. ¿Qué han ganado hoy?, seguramente nada. Esa es mi conclusión".