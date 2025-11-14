Risto Mejide detiene el especial sobre el caso para informar de un inesperado mensaje en mitad de la tormenta mediática

La presentación del libro de Luis Rubiales terminó convertida en un nuevo terremoto mediático después de que su propio tío, Juan Rubiales, apareciera entre el público para lanzar varios huevos contra el exmandatario.

Las imágenes se viralizaron en cuestión de minutos, reavivando una guerra familiar que lleva años abriéndose paso entre reproches, rupturas y acusaciones cruzadas. Una escena que ha devuelto al expresidente de la Federación a la primera línea… pero no precisamente por el contenido del libro.

‘Todo es Mentira’ preparó este viernes un especial para analizar el nuevo episodio de la saga Rubiales, pero nadie esperaba lo que iba a ocurrir en pleno directo: el propio tío del expresidente de la Federación, protagonista del último estallido mediático, decidió ponerse en contacto con el programa mientras se estaba emitiendo.

Las palabras del tío de Rubiales en 'TEM'

En mitad del debate, Risto Mejide detuvo el especial para soltar la bomba: “Atención, porque acaban de informarme… este programa acaba de hablar con el tío Rubiales, que está viendo ‘Todo es Mentira”.

El presentador aclaró rápidamente cuál de los familiares había llamado: “El del huevo, el del huevo”, repetía entre la sorpresa del plató.

La tensión creció unos segundos, algunos colaboradores bromeaban sobre si venía una querella, hasta que Risto explicó el motivo real del mensaje:

“Nos ha dicho que nada más lejos de la realidad: que no es ningún montaje y que hace años que no tenían relación. Se ha puesto en contacto con el programa para decirnos eso. Yo lo transmito tal cual”.

Según apuntaron en ‘TEM’, Rubiales sostiene desde hace tiempo que su tío “no está bien”, mientras que el propio Juan ha confesado en varias ocasiones que su familia “lo ha pasado muy mal” por culpa del expresidente.

Una relación ya deteriorada que estalló definitivamente cuando Rubiales despidió a su tío, el otro, y le acusó de proponerle operaciones presuntamente irregulares vinculadas a derechos televisivos.