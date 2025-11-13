El tío de Luis Rubiales, detenido tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro

El tío del exfutbolista Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido detenido.

El tío del exfutbolista Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), ha sido detenido este jueves por la Policía Nacional tras lanzar huevos a su tío en la presentación de su libro, aunque sin impactar del todo en el exdirectivo. "Es un tío carnal mío que es de mi edad. Es una persona desquiciada. Pensaba que iba a ir armada", ha confirmado Rubiales sobre el agresor en declaraciones a Periodista Digital.

Los agentes se han personado en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al exfutbolista. En el lanzamiento, el detenido ha dañado una pantalla que se encontraba detrás de Rubiales.

Ante ello, la Policía ha procedido a su detención por presunto delito de daños. El suceso ha ocurrido en el Êspacio Eventize de Madrid al inicio de la presentación de 'Matar a Rubiales' (edit. Última Línea), donde el expresidente expone su versión del beso no consentido que dio a Jenni Hermoso y denuncia una conspiración mediática y política en su contra.

El exmandatario se levantó y fue hacia el agresor, pero entonces fue frenado por varios asistentes al evento. El espontáneo se marchó de inmediato bajo reprimendas de algunos testigos y al salir de dicha sala fue parado por agentes de Policía.

"La suerte es que me han parado. No sé si tenía un arma o algo. He visto a una mujer embarazada con dos niños pequeños. He pensado en los niños. Si llego a cogerlo, estaríamos ahora en otra situación. Me he asustado mucho (…) Que me tiren huevos me da igual", ha dicho Rubiales tras incidente y antes de continuar con el acto.