Laila Jiménez expone primero la postura de la defensa del político antes de la entrevista exclusiva

Ana Vázquez “deja plantado” a Feijóo para estar en ‘Todo es Mentira’: el dardo de Risto Mejide en plató

Compartir







‘Todo es Mentira’ conectó con uno de los protagonistas jurídicos del caso que mantiene en vilo al panorama político y mediático: Alfredo Arrién, abogado de la actriz Elisa Mouliaá, quien ha concedido su primera entrevista tras el procesamiento de Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.

Antes de darle paso, Laila Jiménez resumía en directo la reacción de la defensa de expolítico de Más País: consideran que van a recurrir el auto porque, a su juicio, “justifica las contradicciones” de la actriz, “ignora” las declaraciones de los testigos presentes en la fiesta previa a los hechos y “omite” pruebas documentales que, según ellos, desmontarían la acusación.

“Yo haría lo mismo si fuera la defensa”

Conectado en directo, Arrién no se sorprendió por el recurso de Errejón: “Es lógico. Si yo estuviera en su posición, haría exactamente lo mismo”, afirmó. Eso sí, dejó claro que el auto judicial únicamente reconoce que hay indicios suficientes para ir a juicio, no una condena.

El letrado defendió que no existen contradicciones de entidad en el testimonio de Mouliaá y que la declaración de la actriz está respaldada por periciales, testimonios de referencia, familiares y terapeutas. “Hay un conjunto sólido que justifica que el procedimiento continúe”, señaló.

El polémico interrogatorio del juez

En ‘TEM’ se recordó el duro interrogatorio al que Mouliaá fue sometida durante la instrucción. Arrién reconoció que fue un momento tenso, pero necesario: “Un juez debe diferenciar denuncias falsas de las verdaderas. Ese es su filtro”.

Sobre el magistrado, dejó una frase llamativa: “Ha tenido una catarsis. Ha visto que ella dice la verdad”. En cuanto a su representada, aclaró que no se ha llevado ninguna sorpresa: “Denunció sola, voluntariamente, y siempre confió en la justicia”, explicó. Aunque celebran el auto, lo considera “una victoria menor” dentro de un proceso largo.

¿Influencia mediática? ¿Contradicciones?

Arrién insistió en que las supuestas contradicciones que apunta la defensa no afectan al núcleo del relato: “Los tribunales permiten equivocaciones en detalles menores. Lo esencial debe permanecer coherente”.

Sobre la exposición mediática de la actriz, fue claro: él le recomendó evitar entrevistas por el desgaste emocional y la posible interpretación errónea de sus palabras, pero entiende la dimensión pública del caso.

Además, no descartó que la presión social pueda influir mínimamente: “Los jueces son humanos; un condicionamiento siempre puede existir”.

Arrién sorprendió al señalar que Errejón será juzgado por la legislación previa a la ley del ‘solo sí es sí’, lo que podría derivar en una pena más leve: “Ha tenido suerte de que los hechos ocurrieran antes de su propia reforma”, dijo tajante.