Después de explicar el motivo por el que Santos Cerdán sale de prisión, Joaquim Bosch responde a la duda sobre el futuro judicial de su mujer

La pillada de Risto Mejide al Gobierno tras negar la aparición del PSOE en el informe de la UCO: "No está bien hablar sin haber leído las cosas"

Compartir







Mientras 'Todo es mentira' espera pacientemente la salida de Soto del Real de Santos Cerdán cinco meses después de su ingreso, el programa recibe al magistrado Joaquim Bosch para que explique a la audiencia el motivo por el que ha sido puesto en libertad.

Además, Risto Mejide ha aprovechado para preguntarle si existirán consecuencias judiciales para su mujer 'La Paqui' tras publicarse una conversación del socio del exsecretario de Organización del PSOE, Antxon Alonso, con su pareja criticando el elevado tren de vida del matrimonio asegurando que a Paqui Muñoz "la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés".

¿Paqui Muñoz tendrá consecuencias judiciales?

Para que Paqui Muñoz sea responsable penal por su elevado tren de vida deben haberse producido una serie de gastos que procedan presuntamente de actividades corruptas y, además, se tiene que "demostrar que la esposa ha participado directamente en actividades delictivas", apunta.

Por lo que, "que se haya lucrado puede tener una respuesta en el ámbito de la responsabilidad civil pero no suficiente para que pudiera ser investigada", concluye el magistrado Joaquim Bosch.