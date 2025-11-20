Lara Guerra 20 NOV 2025 - 18:49h.

Abel Losada comparece en 'Todo es mentira' para detallar la acusación a Ana Vázquez

Abel Losada, subdelegado del Gobierno de Pontevedra, comparece en el directo de 'Todo es mentira' después de que acuse a Ana Vázquez, diputada del PP, de poner en preaviso de unos narcos e irrumpir contra la operativa de la Policía.

En primer lugar, Abel detalla que "solo he trasladado el gran malestar de la Policía Nacional por este acto claramente político. La Policía está investigando ese narco piso igual que revisar el resto que hay. En este año van 14 sobre los que se han actuado y quedaban otros 4 para que el ámbito judicial entrara la entrada en esas viviendas

Sobre lo que ha dicho y que le parece "escandaloso", el subdelegado explica que "indudablemente la presencia de estas dos diputadas y tres concejales creo que ha alterado, y es lo que me traslada la Policía, sus sistemas de información para poder entrar en esa vivienda. Es lo único que he dicho".

Losada, sobre Ana y el resto de políticas acusadas: "Estas personas están cuestionando la actividad policial"

Tras esto, el presentador recuerda que Losada ha llegado a exigir la dimisión porque cree que es una maniobra para desviar la atención. Ante esto, él confiesa que "es un hecho grave. La policía está tremendamente molesta con la situación. Estas personas están cuestionando la actividad policial"

Yo se que la policía estaba actuando y recabando pruebas en esa casa para presentarlas ante esa vivienda y están molestos porque esta actuación política ha alterado su operativa. Es puro sentido común, no hace falta pensar mucho. Si hay policías actuando pues que se monte esto...no es lo mismo que reclamen los vecinos a esto

Sobre si existe un aumento de la criminalidad, Abel asegura que es "radicalmente falso", a lo que Ana Vázquez, que está escuchando toda al conversación, levanta un papel con los datos y el presentador no duda en informarle de ello. Sin embargo, Losada tiene claro que su información viene directamente del Ministerio del Interior: "La delincuencia en el 24 en relación al 23 ha disminuido en un 4% y en el primer semestre del 25 ha disminuido un 0,6%. Estos son los datos que me pasan"