Después de que el PSOE saliera a desmentir, tanto a través de Óscar López, como mediante el programa de 'Todo es mentira', la presunta reunión que tuvo Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura a Mariano Rajoy, Jorge Calabrés vuelve a la carga.

El subdirector de 'El Español' ha publicado una nueva noticia donde asegura que Koldo García cuenta en su teléfono móvil, incautado por la UCO, mensajes que probarían dicha reunión. Pero esto no es todo pues, según afirma en el programa de Risto, todavía tiene muchos datos en su poder que confirman la veracidad de su información.

Los mensajes no, pero tiene "otras pruebas documentales"

Pilar Rahola, presente en mesa, le pregunta al autor de la noticia si no cabe la posibilidad de que Koldo deduzca que Pedro Sánchez se encontraba en dicha reunión, sin que esté claro que verdaderamente se haya producido el encuentro. "No, no, no... Es una reunión Sánchez-Otegi y Koldo ha corroborado", asegura.

El presentador, por su parte, quiere saber si él ha visto con sus propios ojos esos mensajes, a lo que Jorge Calabrés responde: "El móvil de Koldo lo tiene la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y no hay copia de seguridad de ella entonces, lógicamente, esos mensajes no. Sí que tengo otras pruebas documentales sobre lo que hemos publicado desde el domingo".

De hecho, si fuera mentira "el Partido Socialista podría demandarle" refiriéndose a Koldo García pues éste aseguró que los llevó a dicha reunión. "A nosotros nos ha dicho ayer que era verdad todo lo que habíamos publicado de la reunión Sánchez-Otegi", apunta.

Jorge Calabrés da una exclusiva sobre el tema en 'TEM'

Como no da ningún avance sobre si las pruebas que tiene en su poder serían capaces de terminar con la carrera política de Arnaldo Otegi, pues aseguró que dimitiría si podían probar la existencia de esa reunión, Jorge Calabrés decide confesar algo que nunca antes había dicho sobre el tema.

"Yo sé de esta reunión hace un año. Llevo un año detrás del tema, no es una cosa de hace una semana", afirma. Sin embargo, no lo habían publicado antes porque no tenían el soporte documental para poderlo publicar. "Igual que ahora me estoy callando cosas que crearían el escándalo que estamos hablando ahora pero por mil, pero no lo tengo documentado", deja caer.

Las tres informaciones que el PSOE desmintió y acabaron siendo verdad

El periodista insiste en la veracidad y rigurosidad de su información y lo ejemplifica con los tres intentos en los que el PSOE salió a desmentir sus noticias.

El primero ocurrió cuando publicó que Santos Cerdán hizo una llamada a Koldo García el 28 de agosto desde México para llegar a un pacto de no agresión de la auditoría de Óscar Puente: "Santos Cerdán pidió que le devolviésemos el honor y nos decían que era un bulo. La respuesta oficial fue que nos habíamos vuelto locos si creíamos que Santos Cerdán había hablado con Koldo... Se ha demostrado al final todo lo de Santos Cerdán".

La segunda tuvo lugar cuando la portavoz aseguró que Víctor de Aldama nunca había estado en la sede de Ferraz al publicar 'El Español' que allí se encontraba durante las elecciones de 2019: "Salió una imagen de Víctor de Aldama en Férraz la noche de las elecciones generales". "La tercera vez que me han desmentido algo es esta. De momento 'El Español' dos, Gobierno cero", apunta tajante.