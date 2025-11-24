El portavoz de Compromís opina tajante sobre la comparecencia de Susana Camarero en el Congreso

Joan Baldoví carga contra À Punt por emitir una corrida de toros de 1997 en vez de la manifestación contra Mazón: "Es un insulto a las víctimas"

Carlos Mazón vuelve a protagonizar titulares después de despedirse de la Generalitat con una comida en un restaurante de estrella Michelín con sus consellers. Risto Mejide, al conocer la noticia, señala los comentarios que le definen como "rojo" por ser tajante con el mismo: "Claro, es que cuando comento esto me pongo rojo, violeta me pongo".

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, siempre se ha mostrado muy crítico públicamente con el ahora presidente de la Generalitat en funciones por su gestión de la DANA y el día de hoy no es diferente. Así ha cargado contra Carlos Mazón el político.

"Nunca, nunca deja de asombrarnos este presidente que teníamos", es es la opinión reducida en una frase de Joan Baldoví. Y es que su forma de actuar es "de egoísmo político", afirma Risto Mejide pues no ha sido capaz de mantener "al menos la estética" de no irse a un restaurante de estrella Michelín para despedirte de tus consellers.

"Nosotros vamos a pedir la factura porque es capaz de esta despedida cargarla para que la paguemos todos los valencianos como intentó hacer con la celebración de su aniversario donde se fue con dos amigos y su pareja", añade.

Y es que a "este despropósito" de gestión no paran de añadirse datos, informa Risto Mejide refiriéndose a la declaración de Susana Camarero en la que ha insistido en que no tenían la información para alertar a la población con antelación. Algo que ha indignado al portavoz de Compromís.

Joan Baldoví desmiente a Susana Camarero

"Estaba en el Cecopi, sabía lo que estaba pasando, le avisó su secretario autonómico del peligro que estaba habiendo y a ella se le ocurrió decir esta frase tan 'Jope, si necesitas algo me avisas'", afirma tajante Joan Baldoví.

Además, apunta algo que ha llamado especialmente su atención de su declaración: "Me ha impactado mucho". Eso ha sido su insistencia en que los protocolos de asistencia no eran para avisar de una emergencia porque no lo decían los pliegos: "Supongo que el pliego tampoco dirá que se pueden felicitar los cumpleaños por parte del presidente y hacerse un Tik Tok con la grabación del presidente felicitando a una persona que cumplía años".

"Me da igual lo que digan los pliegos, me da igual lo que digan los protocolos. Si hay una situación de emergencia, se utiliza ese canal para avisar y no dices que eres mera espectadora y desapareces", carga contra la vicepresidenta Joan Baldoví, quien añade: "No lo puedo concebir".