Desde la redacción de 'Todo es mentira' se ponen en contacto con fuentes cercanas a Koldo García y dan la última hora

Javier Pérez Dolset confirma de qué partido político eran los dirigentes que estaban en un chat con fiscales y periodistas y da detalles sobre el mismo

Compartir







La defensa de Koldo García ha solicitado al Tribunal Supremo el aplazamiento de su declaración prevista para el próximo jueves 27 de noviembre para revisar su libertad de cara al juicio de la trama de mascarillas. En el escrito piden "la suspensión y nuevo señalamiento" de la vistilla "por concurrir causa justificada de imposibilidad material" porque Víctor de Aldama va a declarar ese mismo día en la Audiencia Nacional.

Tras conocer esta noticia de última hora, en 'Todo es mentira' se ponen en contacto con fuentes cercanas al exasesor del ministro de Transportes para conocer de primera mano esta información.

El entorno de Koldo García, sobre el aplazamiento de la vista

El entorno de Koldo García "no descarta ninguna situación, manejan todos los escenarios". Eso sí, "no creen que vaya a entrar en prisión porque dicen que no hay riesgo de destrucción de pruebas, ni riesgo de fuga". Ahora, cuando el equipo le pregunta si irá con una mochila a declarar al Tribunal Supremo, afirman "irá preparado".

También han comentado con su entorno sobre la noticia de José Luis Ábalos en la que se informa de que el exministro solo cuenta con 6.000 euros para pagar la fianza, aseguran que "Koldo tiene todas sus cuentas embargadas por la Audiencia Nacional".