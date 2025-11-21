Juan Lobato, comparece en el directo de 'Todo es mentira' tras la condena al fiscal general

Después de que el Tribunal Supremo condene al fiscal general del Estado a dos años años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, 'Todo es mentira' habla con Juan Lobato, senador del PSOE.

Risto Mejide, en primer lugar pide una valoración sobre lo ocurrido, a lo que el senador del PSOE explica que "lo dije desde el primer minuto. Fuera cual fuera el fallo, había que respetarlo. Hoy lo que más riesgo tiene para la democracia es el populismo y la polarización y contra eso se combate con más Estado de Derecho. Me gustó escuchar al señor Bolaños en esa línea y creo que eso debería ser el camino que debe seguir un partido como el PSOE".

Tras esto, el presentador recuerda que el año pasado, Pedro Sánchez preguntó quién iba a pedir perdón al fiscal general. Ante esto, Lobato señala que "es fruto de como se está utilizando en política todos los procedimientos judiciales. Es esto que muchas veces vemos que el mismo tribunal dicta una resolución a favor de tu partido y pensamos que magnifico juez y luego si es al contrario pues ¡Quién habrá elegido a este juez!".

Asimismo, el senador del PSOE asegura que "la gente está hasta las narices de que cada partido y líder diga que todo lo que hace está bien y lo que hace el de en frente está mal. Algún día me podré equivocar y otro acertar el partido de enfrente, creo que es lo que espera la gente; que algunos partidos asuman los errores. Que rectifiquemos y pidamos disculpas cuando proceda".

Juan Lobato: "Se ha confundido la Fiscalía General con el gobierno, son dos instituciones independientes"

De nuevo, el senador reitera: "Creo que en este caso no es eso exactamente porque es un tema de la fiscalía. Se ha confundido seguramente e intencionadamente la Fiscalía General con el gobierno y son dos instituciones independientes. Es verdad que el gobierno lo elige, pero la operatividad es independiente".

Por otro lado, sobre su actuación aquí, el senador del PSOE detalla que "por cómo se han producido las vistas creo que no. Donde está la clave, al menos de lo que hemos visto en los diferentes testimonios, es más en esa nota de prensa que se publica con esos entrecomillados literales que dicta el Fiscal General a la periodista que se encarga de la difusión de esa nota de prensa y que hasta ese momento no se habían hecho públicos".

"Creo que los periodistas que testificaron dijeron la verdad sobre que habían tenido acceso a esa información con anterioridad, pero es verdad que no estaba publicada. Yo por lo que hemos visto, la clave jurídica de la sentencia va a ir por ahí, pero no lo sé".

Por último, asegura que "no me alegro de este fallo, no creo que sea bueno que se vean en una situación así. Creo que es una oportunidad para dar un paso al frente en el país para elevar el respeto en política. Algunos partidos piensan que radicalizar es una buena estrategia y creo que es un error. La gente quiere que los políticos se dediquen a resolver problemas y a generar oportunidades. Que pasen cosas como estas no ayudan a la confianza de la gente"