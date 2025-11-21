Al conocer la condena a Álvaro García Ortiz y recordar cuál ha sido la actitud del Presidente, Risto Mejide lanza su crítica en 'Todo es mentira'

Tras conocerse el fallo del Tribunal, en 'Todo es mentira' hacen una recopilación de las declaraciones del presidente del Gobierno desde que se conoció la imputación al magistrado Álvaro García Ortiz.

Sin embargo, Risto Mejide destaca una que se ha quedado marcada: "¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?". "Yo ahora me pregunto otra cosa... ¿en qué momento nuestro amado Presidente nos va a pedir perdón a todos los demás?", apunta.

Y es que, según el presentador, Pedro Sánchez señaló "a todo el mundo" asegurando que "estábamos cuestionando como mínimo las actuaciones del fiscal". "Ahora resulta que es él quien tiene que pedir perdón y, ¿qué hace cuando tiene que pedir perdón? Se va del país", critica contundentemente.

Una acción que define como "absolutamente indigno" pues "el momento que tiene que dar la cara es ahora". "Alguien que ha salido a pegarnos la chapa a todo el país diciendo quién le va a pedir perdón, ahora que es él quien tiene que salir y decir 'Lo siento mucho' como el que dijo aquel, 'Me he equivocado y no volverá a ocurrir', va y se escaquea", apunta tajante.

La réplica de Susana Díaz

Susana Díaz, presente en plató, no está a favor de la opinión del presentador: "Ni tenía que haber salido en ese momento a hablar de la inocencia, ni tampoco tiene que salir ahora, ni Ayuso tiene que salir tampoco porque a la justicia hay que respetarla y ellos no tienen que hacer de comentaristas".

Sin embargo, Risto Mejide insiste: "No ha respetado ni a la justicia, ni a los medios de comunicación, ni a todos los ciudadanos que han cuestionado la actuación del fiscal general del Estado". Entre ellos se incluye el presentador y añade: "Nos tiene que pedir perdón ahora públicamente, igual que la chapa que nos metió hace un año. Nos pegó una chapa indigna de un presidente del Gobierno entonces y tiene que admitirlo ahora".

La senadora del PSOE insiste en que no debe hacerlo por no volver a cometer el error que cometió en su momento. "Ahora tienes que volver al redil y decir 'Me equivoqué'". Y le da igual de la forma en que lo haga: "Como si se canta una canción con Rosalía".