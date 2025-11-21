Risto Mejide rompe una lanza a favor de Pedro Sánchez al considerar que Isabel Díaz Ayuso "ha patinado heavy" en una de las partes de su discurso

Risto Mejide carga duramente contra Pedro Sánchez por sus declaraciones durante el caso al fiscal general del Estado: "Nos tiene que pedir perdón"

El viernes 21 de noviembre, un día después de darse a conocer el fallo del tribunal, Isabel Díaz Ayuso convoca una rueda de prensa para celebrar la condena al fiscal general del Estado por haber revelado información sobre su pareja Alberto González Amador. En su discurso no ha dudado en señalar al presidente del Gobierno y cargar contra él.

"Ha sido un día histórico para la democracia española. Hemos visto cómo un ciudadano particular puede tener la protección y la tutela de nuestros tribunales frente a los delitos que el poder del Estado pueda cometer contra él. Estos hechos son propios de una dictadura. La revelación de secretos de un ciudadano por parte del fiscal general del Estado no solo ha vulnerado los derechos fundamentales de un español, es que muestra la vulnerabilidad de los de todos", celebra la presidenta de la Comunidad de Madrid antes de cargar contra Pedro Sánchez.

"No es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. Ha decidido dinamitar la separación de poderes y erigirse en juez y parte. Es un paso más hacia el guerra-civilismo, es un choque contra todo... No sabemos qué escenario está preparando Pedro Sánchez pero nos esperamos algo desquiciado de aquí a próximas fechas, es su modus operandi", apunta.

Risto Mejide opina sobre el discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Al escuchar cómo Isabel Díaz Ayuso acusa a Pedro Sánchez, el presentador de 'Todo es mentira' salta: "A ver, Presidenta, no nos hagamos líos. Eso no ha quedado probado, vamos a decirlo claro". Y es que, "de igual manera que el tribunal dice que efectivamente aquí hay revelación de secretos, lo que no ha dicho el tribunal es que eso venga de Pedro Sánchez", añade.

"Nosotros tenemos que ser fieles a la verdad y la verdad es que nadie ha demostrado que sea una instrucción directa de Pedro Sánchez", afirma tajante Risto Mejide, por lo que concluye: "En este caso Ayuso ha patinado pero heavy".