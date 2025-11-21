Risto Mejide le cuestiona a Iñaki Anasagasti si es correcta la información que implica al PNV en el último informe de la UCO

Iñaki Anasagasti confiesa que el Partido Nacionalista Vasco tuvo tres fontaneros: "Han existido y existirán siempre"

En 'Todo es mentira' reciben a Iñaki Anasagasti para aclarar una cuestión que se incluye en el último informe de la UCO y que compromete al Partido Nacionalista Vasco. En él aparece un documento pasado por Santos Cerdán a Koldo García en el que se ve cómo el PNV exige al Gobierno nombramientos en cargos públicos a cambio de su apoyo en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

En el mensaje, el exsecretario de Organización del PSOE escribe: "Estos dos me tienen que decir los nombres el lunes. Vienen del PNV el lunes por la tarde para decirme y explicarme".

¿Es cierto?, Iñaki Anasagasti responde

El exsenador del PNV tiene clara la respuesta, pero contesta lanzando una pregunta al presentador: "¿Tú crees que el PNV va a votar para que caiga todo un Gobierno de Mariano Rajoy por un puesto en ADIF o por un puesto en la SEPI? Esto es una película que se han inventado".

Sin embargo, Risto Mejide asegura que ya se cree todo. "También te vas a creer el hecho de que, desde que el PNV apoyó la moción de censura, pues no nos tienen mucho cariño el PP, ni los medios afines y cualquier cosita que oigan del partido lo agrandan de una manera desmesurada", asegura.

Además, señala que Aitor Esteban ya negó públicamente los hechos y desmintió que se conociesen, lo que para el presentador es "de primero de imputación". Pero Iñaki Anasagasti insiste en que no son los únicos, pues también aparece en el informe el nombre del director de noticias de Navarra, quien también se ha desvinculado junto a su hijo.

Por lo que concluye: "No me lo creo. Si hubieran pedido que querían dirigir el programa de 'Todo es mentira' me lo hubiera creído, pero esto no me lo creo. Me parece una calderilla frente a la dimensión que tiene que caiga un Gobierno. Es demasiado importante para eso".