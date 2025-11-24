Jorge Calabrés responde con una propuesta al Gobierno cuando éste niega la presunta reunión secreta entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi

Según ha publicado en exclusiva 'El Español', Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi con el objetivo de pactar la moción de censura al por aquel entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un caserío situado en el País Vasco.

Sin embargo, no sólo el ministro Óscar López ha desmentido esta información asegurando que se trata de "un bulo" pues fuentes del PSOE se han puesto en contacto con 'Todo es mentira' durante la intervención del subdirector del medio para negar dicha reunión secreta. Esta ha sido la respuesta de Jorge Calabrés:

"No nos vamos a jugar nuestra credibilidad"

"Menuda habéis liado con esta noticia", con esta frase recibe Risto Mejide al periodista en su entrevista en 'Todo es mentira'. Y es que no es para menos pues, tal y como afirma Jorge Calabrés, "es una noticia muy importante". Por eso, el subdirector del medio hace énfasis en la veracidad de la información: "Nosotros no nos vamos a jugar nuestra credibilidad, que es lo más importante, si no tenemos pruebas de lo que hemos publicado".

Tanto es así que, de momento, han publicado el testimonio de Koldo García que "corrobora todo lo que habíamos contado en esta noticia" añadiendo otras dos reuniones producidas entre Otegi, Santos Cerdán y Antxon Alonso para desmentir al Gobierno cuando éste ha tildado de bulo su información.

"Quiero agradecer a Koldo que haya reconocido esta información", apunta el entrevistado. Y es que, según señala, 'El Español' llamó tanto a todos los participantes en la reunión, como a Moncloa cuya respuesta fue "No vamos a hacer comentarios sobre ello", informa. Por lo que, cuando Risto Mejide le pregunta si tienen más pruebas para desmentir al Gobierno, Jorge Calabrés responde: "Lógicamente tenemos que proteger nuestras fuentes pero tenemos pruebas de todo lo que hemos publicado y de los detalles que hemos dado".

Tras dar todos los datos sobre esa presunta reunión, el presentador le cuestiona por qué se iba a arriesgar Pedro Sánchez si los votos de EH Bildu no eran imprescindibles en la moción de censura a Rajoy. "La táctica era arrastrar al PNV al sí en esa moción que en aquel momento se mantenía en la abstención. Lo que hizo el PSOE es lograr un acuerdo con Bildu y cuando lo tenía, arrastrar al PNV a que votara sí y que saliera a favor esa moción que llevó a Pedro Sánchez a Moncloa. Los dos de Bildu no eran necesarios para llegar a la mayoría absoluta pero sí lo fueron para el resultado final", aclara.

La respuesta de Jorge Calabrés al PSOE en 'TEM'

El Partido Socialista, después de escuchar en el programa a Jorge Calabrés, manda un mensaje a 'Todo es mentira' que Risto Mejide lee textualmente: "Sé que estáis comentando la pieza de 'El Español' y solo quiero insistiros en que el presidente del Gobierno nunca se ha visto con el señor Arnaldo Otegi".

"Igual es que están jugando con las palabras y el presidente del Gobierno todavía no era", apunta el presentador. "Que el PSOE hable con el que era militante, asesor de José Luis Ábalos, conductor en esa reunión y seguridad y escolta de Pedro Sánchez porque él ha corroborado punto por punto todo lo publicado por 'El Español", propone el periodista.