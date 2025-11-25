Después de que García-Castellón criticase en 'TEM' la actuación de Baltasar Garzón, éste le responde en el mismo programa

Manuel García-Castellón desvela si ha sufrido presiones de políticos durante su carrera judicial: "Directas nunca"

El programa del lunes 24 de noviembre recibía al magistrado Manuel García-Castellón a través de videollamada para conocer cuál era su opinión sobre el fallo al fiscal general del Estado y sobre la polémica manifestación de compañeros de profesión contra el Tribunal Supremo en la que se encontraban Baltasar Garzón y su mujer Dolores Delgado.

En la entrevista aseguraba que "el poder judicial se mueve por los razonamientos, no por las emociones". Por eso, su manifestación le parece que tenía el objetivo de "tratar de influir desde el exterior" y define la imagen como "horrorosa" y "nada sana". "Me han llamado dos personas de dos países europeos para decirme que les parecía insólito", confesaba pues quienes se estaban manifestando no eran "personas de la calle", sino fiscales. Ahora es el turno de responder de Baltasar Garzón en 'Todo es mentira'.

La respuesta de Baltasar Garzón a García-Castellón

Dejando claro en primer lugar que ambos mantienen una amistad y que, por tanto, respeta lo que piensa, el juez puntualiza: "Absolutamente no estoy de acuerdo con él".

Y es que, "como ciudadano y persona demócrata", considera que lo único que hizo fue asistir a una demostración en contra de una decisión del Tribunal Supremo pues, desde su punto de vista, "no debería haberse producido": "Se ha puesto la carreta delante de los bueyes".

Según señala Baltasar Garzón, solo se debería publicar el fallo antes de la sentencia en los dos siguientes supuestos: "Uno cuando se decreta la absolución y hay una persona privada de libertad para no retener en prisión a una persona que ya es absuelta y al contrario, cuando una sentencia de una persona acusada que está en libertad y va a ser condenada para evitar que se sustraiga el hacer de la justicia".

Por lo tanto, el motivo que llevó al magistrado a manifestarse es que el caso del fiscal general del Estado no cumple ninguno de los dos casos extraordinarios. "A mí me parece absolutamente inadecuado", apunta.

Sin embargo, su mujer Dolores Delgado sí que asistió "por solidaridad con el fiscal general que es lícito y legítimo" y no para manifestarse o hablar en contra de la decisión del Tribunal Supremo, como sí hizo críticamente Baltasar Garzón. "No estoy de acuerdo con todo lo que está sucediendo", justifica.

Y es que la publicación del fallo antes que la sentencia con sus argumentos "ha dado lugar a toda esta polémica y a que estemos hablando sobre algo que no sabemos lo que contiene", añade. Además, asegura que dicha manifestación fue "espontánea": "A mí nadie me convocó allí".