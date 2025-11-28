Sergio Parra da los detalles desde la puerta de Soto del Real de las primeras horas de Ábalos y Koldo García en prisión

El compañero de 'Todo es mentira', Sergio Parra, se encuentra en Soto del Real para contar al equipo todas las novedades sobre el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García: ¿Cómo habrán pasado sus primeras horas en prisión el exministro y su asesor?

El reportero del programa en el que se habló de las consecuencias que tendría el ingreso de Ábalos en prisión, asegura que ambos han seguido el protocolo que todos los presos llevan acabo a su llegada al recinto de Soto del Real: "Les cachearon para comprobar que no introducían ningún objeto de fuera, les han recogido los datos, les tomaron sus huellas y les dieron ese kit de prisión con aseo, sábanas y toallas".

Sergio Parra también es conocedor, gracias a las fuentes de la propia prisión, de cuál fue su menú de bienvenida: "Cenaron arroz blanco con algo de embutido". Además, los reos han pasado la primera noche juntos en la misma celda: "Ha sido tranquila, sin sobresaltos". De hecho, pueden continuar sin separarse durante los próximos cinco días mientras son evaluados por los técnicos de la cárcel.

Los funcionarios serán quienes finalmente decidan el módulo donde, previsiblemente, pasarán el resto del tiempo que permanezcan en Soto del Real. "Se supone que puede ser el número 13 por ser un módulo de presos primerizos no conflictivos", señala el periodista.

También serán quienes decidan en qué celda se ubicarán finalmente. Unos habitáculos de "unos 10 o 12 metros cuadrados aproximadamente, equipadas con una litera y con un baño con ducha privada", afirma. Sin embargo, uno de ellos no ha dormido tanto como el otro.

"Eso sí, hay que señalar que Koldo ha dormido más bien poco", señala Sergio Parra. Y es que, a primera hora de esta mañana, el exasesor declaraba a las 10:00 horas en la Audiencia Nacional.

Por otra parte, durante de la mañana han recibido la visita de sus abogados. "La defensa de Koldo señalaba que se le veía que le veían tranquilo, la de Ábalos también decía que que le veían con fuerza", informa el periodista.