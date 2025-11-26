Tras la polémica sobre la geolocalización a través de las balizas V-16, en 'Todo es mentira' reciben a su inventor

Risto Mejide carga duramente contra Pedro Sánchez por sus declaraciones durante el caso al fiscal general del Estado: "Nos tiene que pedir perdón"

Compartir







La DGT obliga a partir del 1 de enero a llevar en todos los vehículos que circulen por España una baliza-V16 conectada con ellos con el objetivo de avisar de una emergencia en la carretera.

Sin embargo, en redes ha saltado la polémica al abrirse un debate sobre qué sucede con los datos cuando este dispositivo manda la señal a la Dirección General de Tráfico e, incluso, se ha dejado caer que incluyen una tarjeta SIM para vigilar constantemente a la población.

En 'Todo es mentira' reciben al inventor de la baliza, Jorge Torre, a quien el presentador no ha dudado en mostrarle su opinión sobre la nueva obligatoriedad que traerá consigo el 2026.

Los reproches de Risto Mejide al inventor de la baliza-V16

Una de las cosas con las que no está de acuerdo Risto Mejide es en la duración de la batería ya que, a pesar de que los dispositivos pueden tener una autonomía máxima de media hora, "si un fabricante la puede hacer de media hora y será legal, ese dinero que se va ahorrar".

"Me parece muy bien que sois empresarios y queréis sacar tajada del asunto pero nos van a obligar a todos los españolitos que vayamos en coche a tener un dispositivo cuya eficacia vamos a ponerla como mínimo en entredicho", apunta tajante.

Además, Luis Fabra se pregunta por todos que tendrán que hacer con el resto de balizas anteriores a la 16 que no estaban geolocalizadas. "No sirven, ¿no?", añade Risto Mejide. Sin embargo, la alternativa de uso que les da Jorge Torre no logra convencer al presentador: "¿Que la use como linterna? Tócate las narices. Me la voy a poner en la calva, voy a ir por la casa con una baliza en la cabeza". Además, añade: "Eres un gran vendedor, Jorge. Mira que lo vendes con pocas ganas pero lo acabas vendiendo todo".

Y es que, Jorge Torre asegura que la obligatoriedad de que estén geolocalizadas "es un proyecto de la DGT" que se basa "en una normativa europea". Una directiva que, según señala Risto Mejide, "solo hemos seguido nosotros". De hecho, cuando le pregunta qué otros países la han seguido y el inventor contesta "prácticamente todos", el presentador abre los ojos: "No, no es verdad. No es obligatorio el uso de las balizas".

Por último, cuando les informa de que lo único que comunica a la DGT es "la posición de un obstáculo en la vía" sin que esto suponga que alguien vaya a hacer un seguimiento o envíe alguna patrulla, Risto Mejide bromea entre risas: "La DGT de momento nos va a mandar la multa".