José Zaragoza y Espido Freire señala qué pasará con la condición de diputado de Ábalos y cómo cambia la narrativa a partir de ahora

Fuentes cercanas a Koldo García se pronuncian sobre la posibilidad de que entre en prisión el jueves: "Irá preparado"

Este 27 de noviembre, el juez Leopoldo Puente envía a prisión provisional a José Luis Ábalos y Koldo García por riesgo de fuga. En 'Todo es mentira', programa en el que el exministro fue colaborador durante un tiempo, reciben esta noticia en directo.

Ante la presencia de José Zaragoza, diputado del PSC, Risto Mejide le pregunta qué consecuencias tendrá sobre su acta de diputado y si afecta al Partido Socialista en las votaciones. Además, Espido Freire señala un cambio importante en la narrativa.

Las consecuencias de su entrada en prisión

Respecto al sueldo de José Luis Ábalos como diputado, en el Reglamento del Congreso queda congelado tanto el mismo, como su derecho político a ejercer el voto, señala José Zaragoza. Sin embargo, "no pierde su condición de diputado", asegura. De esta manera, el Congreso de los Diputados tendrá 349, en vez de 350 "porque no es sustituido por otro de la lista".

Esto podría significar que las votaciones se complican para el Partido Socialista. Sin embargo, José Zaragoza afirma que "siempre lo han sido": "Este Gobierno siempre ha gobernado en minoría y hemos tenido que buscar muchas fuerzas políticas para sumar las votaciones y ganarlos".

Durante el pleno de hoy han ganado algunas y otras las han perdido. "Eso es la democracia porque tenemos un Parlamento donde no hay mayoría absoluta y cuando la hay, hacen lo que les sale de las narices", apunta. No obstante, Risto Mejide le señala que han perdido "la más importante": la del techo de gasto.

Por otro lado, con la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García, la narrativa cambia pues "estos dos personajes ahora mismo están en un punto que no tienen nada que perder y su credibilidad crece exponencialmente", señala Risto Mejide.

Pero no solo eso, "pueden construir, de entrada, un nuevo personaje porque el anterior ya ha finalizado", apunta Espido Freire. Por lo que, si ahora desea abrir su camino hacia la venganza, "también va a ser disculpado", de igual manera que si no lo hace, añade: "Todas las posibilidades desde el punto de vista de la comunicación son fascinantes".