En 'Todo es mentira' conectan con Susana Díaz para saber cómo acogió la noticia del ingreso en prisión de Ábalos y Koldo García

Las consecuencias que tiene la entrada de José Luis Ábalos y Koldo García en prisión: "Su credibilidad crece exponencialmente"

Después de que se diera a conocer la decisión del juez Leopoldo Puente sobre el ingreso en prisión de Koldo García y Ábalos , en 'Todo es mentira' lanzaban la irónica campaña #freejoseluis por el que un día fue su colaborador.

Sin embargo, el programa todavía desconocía cuál había sido la reacción de su compañera Susana Díaz, senadora del PSOE, a su entrada en la cárcel de Soto del Real.

Los sentimientos de Susana Díaz tras el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo

A la colaboradora le parece "terrible" que todos los secretarios de Organización de su partido de los últimos ocho años "hayan pasado o estén en prisión": "¿Tú sabes lo que ha provocado en el PSOE y en las agrupaciones? Una tristeza, desasosiego enorme".

Pero con más razón y teniendo en cuenta la respuesta que está teniendo aquellos socialistas sin carnet, Susana Díaz considera que tienen "que dar la cara, dar explicaciones, acercarnos a la gente y salir a volver a ganar porque hay posibilidad de hacerlo".

En cuanto a las emociones que experimentó cuando vio cómo José Luis Ábalos y Koldo García entraban en prisión, la senadora del PSOE confiesa: "Yo nunca seré rencorosa porque si no, no seré feliz. Evidentemente, me causó dolor porque eran ocho años de la historia reciente de este partido que han pasado por Soto del Real y yo sé por lo que están pasando los militantes y en las agrupaciones están sufriendo porque no quieren ver estas imágenes".

Razón por la cual Susana Díaz se molesta cuando escucha el llamamiento de Feijóo para movilizar a la gente a la calle, la colaboradora apunta: "Esto no puede ser en mi partido y los demás deberían hacer lo mismo en los suyos".